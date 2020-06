Suisse – Les femmes à la conquête des conseils d’administration Le nombre de femmes siégeant dans les conseils d’administration des entreprises les plus importantes du pays continue de s’accroître.

Photo d’illustration. Keystone (archives).

La proportion de femmes dans les conseils d’administration des entreprises suisses les plus importantes a poursuivi son mouvement de hausse. C’est la compagnie d’assurances Zurich qui remporte la palme d'or pour le nombre de femmes dans son conseil.

Au total 29 nouveaux membres de conseils d’administration ont été élus lors des assemblées générales de cette année parmi les 30 sociétés suisses faisant partie de l’indice boursier SLI. Neuf d’entre eux étaient des femmes, révèle une enquête publiée lundi par le chasseur de têtes Heidrick & Struggles. Mais presque exclusivement des femmes nées à l’étranger ont été proposées comme nouveaux membres de conseils.

Sur un ensemble de 309 membres de conseils d’administration 83 sont donc des femmes. Au final elles représentent désormais 27% des membres de conseils, contre 25% l’année précédente. Avec cinq (sur onze), l’organe de surveillance de Zurich Insurance compte le plus grand nombre de femmes, tandis que quatre sociétés (Kuehne + Nagel, SGS, Sika et Temenos) ne comptent qu’une seule femme au sein de leur conseil.

Âge moyen de 56,2 ans

À noter que des changements sont intervenus non seulement dans la composition des conseils en fonction du sexe mais aussi dans le profil de leurs membres. Alors que ces dernières années, les organes de contrôle étaient souvent composés d’avocats, cette année, ce sont surtout des économistes et des personnes titulaires d’un diplôme en mathématiques, informatique, sciences naturelles et technologie (MIST) qui ont été le plus recherchées, puis élues. Sur les 29 membres fraichement élus, 15 sont titulaires d’un diplôme en économie et 12 dans une discipline MIST.

L’âge moyen des membres de conseils élus se situe à 56,2 ans. La personne la plus jeune élue dernièrement est un homme (Jörg Duschmalé, 36 ans, chez Roche) et la plus âgée une femme (Orit Gadiesh, 69 ans, chez Schindler).

( ATS/NXP )