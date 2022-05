Sentiers d’altitude

Une cohabitation difficile à appliquer

L’article met en évidence le développement du VTT électrique et sa promotion par les stations de montagne de notre pays.

Si la cohabitation avec les randonneurs est à privilégier sur les routes et chemins, ce principe est plus difficile à appliquer sur les sentiers d’altitude où s’aventurent de plus en plus de pratiquants, illustrés d’ailleurs par la photo accompagnant l’article.