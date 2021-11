Les rebelles de l’Église – Les femmes de l’Église catholique réclament plus d’égalité Au cœur d’une institution engluée dans les scandales d’abus sexuels et décriée pour sa culture du silence, des femmes réclament la réforme d’un système sexiste en décalage avec la société. Geneviève Comby

«Les raisons théologiques qui empêchent les femmes de devenir prêtres? Personnellement, je ne les ai toujours pas comprises.» Catherine Ulrich, aumônière catholique de la communauté œcuménique des personnes handicapées et de leurs familles Getty Images

L’Église catholique ébranlée, une fois encore. La déflagration a été immense, début octobre 2021, lors de la publication du rapport d’une commission indépendante chargée de recenser les abus sexuels commis en France. Le document estime que 216’000 personnes, aujourd’hui adultes, ont été agressées durant leur enfance par un prêtre ou un religieux, depuis les années 1950 dans l’Hexagone. Un triste bilan, qui illustre les dérives d’une institution ultra-hiérarchisée et figée dans un entre-soi masculin que de plus en plus de fidèles trouvent obsolète.