Société – Les femmes descendent dans la rue et se mobilisent pour l’égalité Âge de la retraite, salaires, violences sexistes et sexuelles, les revendications ne sont pas nouvelles, mais «restent valables», estiment les militantes féministes qui appellent à manifester le 14 juin.

Le 14 juin 1991, il y a pile trente ans, les femmes s’étaient massivement mobilisées pour demander des actions concrètes en faveur de l’égalité (archives). KEYSTONE/STR

Les Suissesses se mobilisent une nouvelle fois le 14 juin. Au cœur des revendications: la bataille contre le relèvement de l’âge de la retraite, des hausses de salaires et une protection contre les violences sexistes et sexuelles.

Cinquante ans après l’introduction du suffrage féminin, quarante ans après l’inscription du principe d’égalité dans la Constitution, trente ans après la première grève des femmes, et deux ans après la grève féministe de 2019, «les revendications restent valables», dénoncent les militantes dans leur appel à manifester.

Les collectifs de la grève féministe se mobiliseront au niveau national à trois occasions lundi. Des pique-niques et des stands sont organisés dès midi. Le second point fort se situe à 15h19 précise, «au moment (de la journée) où les femmes» commencent à travailler gratuitement du fait des inégalités salariales», écrivent les collectifs. Une action nationale suivie des cortèges et manifestations sera enfin lancée dès 18 heures.

Inégalité salariale

D’autres actions sont prévues tout au long de la journée, initiées par les différents collectifs cantonaux: pique-niques dans les parcs de Genève et à Delémont, stands et lectures féministes à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ou Fribourg, promenade «inclusive» à Bienne, animations dans le canton de Vaud, notamment à Lausanne, Yverdon, Nyon et Vevey.

L’adoption de la loi sur l’égalité date d’il y a 25 ans. Pourtant l’inégalité salariale s’est creusée, estime les collectifs. La pandémie a une fois de plus montré que le travail des femmes n’est ni reconnu ni rémunéré correctement, dénoncent les militantes.

Avec des meilleurs salaires et une reconnaissance du travail des femmes, «il n’y aurait pas tant d’inégalités à la retraite, et donc moins de femmes précarisées», soulignent-elles.

