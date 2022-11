Sorties cinéma – «Les femmes du square», «Reste un peu»: quels films voir cette semaine? De «Reste un peu» à «R.M.N.», un peu de sinistrose guette les écrans mais «Les femmes du square» et sa baby-sitter d’enfer sauvent la soirée. État des lieux à la mi-novembre. Cécile Lecoultre Pascal Gavillet

«Les femmes du square», pour la grâce d’Eye Haïrada

Désespérée, Angèle se fait engager au culot comme baby-sitter chez des bobos parisiens. La jeune Ivoirienne à la tchatche flambeuse deviendra la porte-parole des «Femmes du square». LES FILMS DU SQUARE

De tout temps et dans tous les genres, la nourrice a alimenté l’imagination des scénaristes. Comédie loufoque travestie pour «Madame Doubtfire» avec Robin Williams déchaîné, drame politique italien pour «La nourrice» de Bellocchio ou «Nanny McPhee» en pure gâterie hollywoodienne… les exemples gargouillent comme le ventre d’un bébé avant le rôt.

Fait plus troublant cependant, si ces œuvres pointent toujours la cruauté d’un rapport humain viscéral créé de manière artificielle, aucune solution ne semble pointer à travers les âges et les classes sociales. Bien qu’opposant des patronnes bourgeoises parisiennes à des ouvrières au black issues de l’immigration clandestine, «Les femmes du square», de Julien Rambaldi, ne s’aventure d’ailleurs pas trop sur ce terrain.

Dans cette petite comédie qui grâce à une interprétation inspirée des comédiennes Eye Haïdara et Léa Drucker, évite les clichés grossiers, toutes les mères se désespèrent de ne pouvoir exister en tant que telles. Les riches affairistes culpabilisent d’abandonner leurs bambins pour leurs dossiers, leurs nounous se sentent piégées dans un job qui les oblige à prendre soin des enfants des autres pour financer l’éducation de leurs propres rejetons. Comme une histoire qui se répète depuis la nuit des temps.

Pour l’anecdote, Julien Rambaldi il y a deux ans, dressait dans «C’est la vie», un panel de tous les cas possibles de patientes à la veille d’accoucher. Au moins ne peut-il pas lui être reproché de manquer de suite dans les idées.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les femmes du square»
Réalisateur: Julien Rambaldi

Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla

Comédie humaniste (Fra., 105’)

«Ma vie est un défi», se relever encore

Atteint de la maladie de Parkinson dès l’âge de 35 ans, un champion de golf décide de se battre contre la paralysie et part à l’attaque des Alpes suisses. Soit 1000 km pour tenir debout face à la maladie. JupiterFilms

Alors que la maladie de Parkinson est souvent associée aux personnes âgées, Yves Auberson l’affronte dès l’âge de 35 ans. À l’époque, ce golfeur professionnel se révolte, ne se résout pas à l’inactivité, à la paralysie qui menace. Près de 20 ans plus tard, toujours debout grâce à la technologie médicale mais aussi par la grâce d’une obstination irréductible, ce champion d’un autre type décide d’entreprendre le tour des Alpes suisses. Au bout de mille kilomètres, Yves Auberson saura de quoi il est capable.

Pas d’atermoiements faciles, pas de conte de fées larmoyant. À hauteur des montagnes, la performance est cadrée par les témoignages du grand frère, de Maya, sa mère, d’une délicatesse touchante. De quoi dévisager le Parkinson autrement.

«Ma vie est un défi»
Réalisateur: Stephan Rytz

Documentaire (CH, 85’)

«R.M.N.», bulletin de santé de la Roumanie agonisante

Souvent primé au Festival de Cannes mais bredouille avec «R.M.N.», le cinéaste Cristian Mungiu filme toujours la société roumaine contemporaine sans filtre. Ici domine le sentiment de l’incommunicabilité latente avec un désespoir criant. Exprimée en symboles divers, dans un vocabulaire cinématographique sophistiqué dans toutes les nuances du paysage au langage, l’impuissance domine. Comme un leitmotiv poisseux claque la rudesse des faits.

Et même sentiment d’illusion perdue, quand le réalisateur virtuose s’abandonne à un tour de force, un plan séquence dément de 17 longues minutes où vingt-six villageois y expriment le brouhaha de la civilisation. Entre le rejet en bloc, l’hypocrisie bien-pensante ou l’espoir candide, un diagnostic s’esquisse, une mosaïque de sentiments dont la variété finit par anéantir la compréhension.

Usant d’une technique de spectroscopie pour titrer son constat, «RMN» enregistre ainsi les pulsations sociales, la chamade entre les temps économiques et les rêves individuels, la faillite invisible à l’œil nu qui mine une génération, voire le monde. Plombant mais efficace.

«R.M.N.»
Réalisateur: Cristian Mungiu

Avec Marin Grigore, Judith State

Chronique (Rou., 125’)

«Reste un peu», la foi selon Gad Elmaleh

Gad Elmaleh et son conseiller spirituel catholique dans «Reste un peu». FRENETIC / DR

Rentré d’Amérique pour son 50e anniversaire, Gad Elmaleh annonce à ses parents sa volonté de se convertir au christianisme. Dans ses sketches, l’humoriste moque avec une causticité légère le cérémoniel catholique, beaucoup plus spectaculaire que les fêtes juives. Mais ici, insiste-t-il, l’heure est grave, à la confidence sincère sur un questionnement spirituel qu’il tient à partager avec tous.

Prenant le ciel à témoin, l’artiste rappelle sa fascination ancienne, tout gosse à Casablanca, pour la Vierge Marie, une sainte mère qui provoque désormais la jalousie féroce de sa génitrice biologique. Les épisodes en piscine pour préparer au baptême plongent un peu vers le burlesque. De nonne bienveillante en rabbin compréhensif, les compagnons de route témoignent du sérieux de la démarche. Les parents de Gad pleurent leur fils perdu.

En verve tragicomique, Woody Allen a pu réussir ce numéro d’équilibriste perché entre fantasmes et réalité, accroché du bout des ongles et de l’âme à la fable. Pas de miracle cette fois, son disciple ne donne guère envie d’y croire.

«Reste un peu»
Réalisateur: Gad Elmaleh

Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh

Comédie (Fra., 93’)

«Une comédie romantique», bof, bof

Axel Lutz en glandeur de première et Golshifteh Farahani en ingénue manipulatrice, c’est «Une comédie romantique»? Pas sûr. © MARIE-CAMILLE ORLANDO

Chanteur toujours «en devenir» à la quarantaine bien entamée, César (Alex Lutz) squatte ici, embobine là. Le mythomane survit ainsi, sans faire de mal à personne. Mais quand une ex (Golshifteh Farahani) lui apprend qu’il est père d’une fillette de 3 ans, le glandeur patenté décide d’assumer cette responsabilité inédite. Et comment se débrouiller, sinon accumuler quelques fables de plus?

«Montmartre est tout petit pour ceux qui s’aiment, comme eux, d’un si grand amour!» mais n’est pas Prévert qui veut. Ces enfants du paradis, aux velléités furieusement romantiques, n’enchantent pas vraiment. Les mensonges de César énervent plus qu’ils n’amusent, les colères de sa belle ne portent pas, leurs aventures sont cousues au gros point.

Ces derniers mois, les auteurs Emmanuel Mouret («Chronique d’une liaison passagère») ou Louis Garrel («L’innocent») ont réussi des bijoux de comédies romantiques. Cet essai piteux patauge dans un marivaudage laborieux.

«Une comédie romantique»
Réalisateur: Thibault Segouin

Avec Alex Lutz, Golshifteh Farahani

Comédie romantique (Fra., 98’)

«Hugo in Argentina», les débuts du dessinateur Pratt

Les premières années d’artiste d’Hugo Pratt en Argentine. © FIUMI FILMS

En 1950, un bédéaste italien débarque à Buenos Aires tout en rêvant d’Amérique. Il découvre que l’Argentine sera son Amérique et est submergé par le boom économique et la scène culturelle locale. Une folle décennie commence. Il a le sentiment que toutes les promesses du pays s’adressent à lui. Son nom: Hugo Pratt.

«Hugo in Argentina»
Réalisateur: Stefano Knuchel

Documentaire (CH, 85’)

«Bardo», Iñárritu, un cinéaste qui se plante

«Bardo», à voir sur grand écran avant sa diffusion sur Netflix. © 2022 Ascot Elite Entertainment Group. DR

Dans cet indigeste pudding, l’absurde le dispute au grand spectacle. Le résultat, somme d’angoisses et de fantasmes vécus par un journaliste mexicain de retour dans son pays natal, est aussi interminable que caricatural. La déception est à la mesure de la réputation du cinéaste.

«Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades» est sans doute le plus mauvais film d’Alejandro González Iñárritu. A-t-il voulu se faire plaisir en laissant place à ses délires? Le problème, c’est qu’il y a le spectateur en face. Et ça, on dirait qu’il l’a oublié.

«Bardo»
Réalisateur: Alejandro González Iñárritu

Avec Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani

Chronique (Mex., 174’)

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

