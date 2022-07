Entraîneuses de football – Les femmes ne sont pas près de prendre le pouvoir Le chemin pour devenir entraîneuse professionnelle est semé d’embûches. Les moyens sont encore une fois le nerf de la guerre. Robin Carrel - Brentford

La sélectionneuse italienne Milena Bertolini est l’une des six femmes coaches (sur seize) à l’Euro 2022. AFP/DANIEL MIHAILESCU

«La majorité des derniers titres internationaux ont été gagnés par des entraîneuses! Silvia Neid, à la tête de l’Allemagne entre 2005 et 2016, a gagné la Coupe du monde, l’Euro et les Jeux olympiques. Jill Ellis, avec les États-Unis, a remporté deux Coupes du monde. Les Pays-Bas, en 2017, ont été sacrés champions d’Europe avec Sarina Wiegman à leur tête. Elle dirige cette année l’Angleterre lors de l’Euro 2022 qu’elle joue à domicile. Créer des chances est la clé de tout et la Fédération allemande est à la pointe dans ce domaine. On a des entraîneuses de partout et une équipe très diverse. On est sur le bon chemin.»