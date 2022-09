Analyse Tamedia des votations – Les femmes ne voulaient pas d’une retraite à 65 ans Oui à AVS 21, non à l’impôt anticipé et à la fin de l’élevage intensif: notre sondage à la sortie des urnes décrypte les raisons de ces votes. Lise Bailat Florent Quiquerez Arthur Grosjean

Les conseillers fédéraux Ueli Maurer et Alain Berset ont commenté les résultats des scrutins fédéraux en fin d’après-midi à Berne. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Deux oui, deux non. Les votations fédérales de ce dimanche ont tenu la population suisse en haleine. Elles offrent un résultat contrasté pour le Conseil fédéral. Il a perdu sur l’impôt anticipé, voit sa volonté confirmée d’un cheveu sur la réforme de l’AVS et son financement additionnel par la TVA et est en revanche largement conforté par la population sur l’élevage intensif.