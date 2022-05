Peut-être l’avez-vous vu passer sur les réseaux sociaux? Le jour de la Fête des mères, les Femmes PLR appelaient à signer leur initiative pour l’imposition individuelle. Dans la foulée, le parti sonnait le rappel des troupes. Alors que le délai est fixé au 9 septembre, seules 80’000 signatures ont été engrangées. Et les mois d’été sont toujours difficiles pour la récolte.

Pas de quoi, pourtant, entamer l’optimisme du comité d’initiative. «Chaque jour, le nombre de signatures augmente, réagit la sénatrice Johanna Gapany (PLR/FR). L’accueil est très positif et on sent clairement une volonté de changement. Maintenant, on se lance dans un sprint final.»