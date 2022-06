Élections cantonales 2023 – Les femmes pourraient prendre le pouvoir à Genève Le Conseil d’État genevois a de fortes chances de compter une majorité de femmes dans ses rangs l’an prochain. Ce serait une première au bout du lac. Julien Culet

La PLR Anne Hiltpold, la Centriste Delphine Bachmann et la socialiste Carole-Anne Kast sont sur les rangs pour siéger au Conseil d’État genevois, qui compte aujourd’hui trois femmes pour quatre hommes. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI – KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI – PIERRE ALBOUY

Alors que la plupart des partis gouvernementaux genevois ont désigné leurs candidats pour l’élection du Conseil d’État, une tendance claire apparaît: en 2023, il est bien possible que le gouvernement soit majoritairement composé de femmes. Ce serait une première pour Genève, où elles sont actuellement trois sur sept. Le Canton imiterait ainsi Zurich et surtout Vaud, où cinq des sept ministres sont des femmes. Il y avait aussi eu quatre conseillères fédérales entre 2010 et 2011.