Les femmes profs à l'EPFL sont aussi bien traitées que les hommes

À l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETH), l’affaire avait fait grand bruit: il y a plusieurs mois, des professeures, en particulier du département de physique, s’étaient plaintes de percevoir moins de fonds pour mener leurs recherches à bien.

Pour faire la lumière sur cette problématique, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a simultanément contrôlé les deux Écoles polytechniques fédérales, du 30 avril au 22 mai dernier. Ses deux rapports, qui viennent de tomber, relèvent que l’école vaudoise est plutôt bonne élève en la matière. «Sur la base des informations obtenues, le CDF n’a pas constaté d’inégalité de traitement systématique liée au genre pour l’allocation des ressources financières», peut-on lire dans le rapport, qui tient en six pages. Sans la lier au genre, le CDF relève tout de même le manque de transparence dans l’allocation des ressources, engendrant des risques de désavantages avérés ou perçus. Ne la contestant pas, l’EPFL promet de corriger le tir lors des prochains processus budgétaires.

Dans le détail, pour vérifier si l’allocation des ressources financières (start-up package, budget annuel et allocation interne ad hoc) respectait les principes de transparence, le gendarme des finances a analysé les comptes de six facultés et instituts, qui ont dépensé 266 millions de francs l’an dernier. La liste des moyens et des équipements alloués aux professeurs pour constituer leur laboratoire et les enveloppes budgétaires distribuées aux facultés par la direction de l’école ont été analysées.

L’autre bon point de l’EPFL relevé par le Contrôle des finances concerne le whistleblowing, soit la possibilité de signaler un cas. Gage de neutralité, une avocate externe et indépendante serait alors alertée. «Le CDF relève qu’aucune information en lien avec des inégalités dans l’allocation des moyens financiers n’a été transmise», conclut le rapport.