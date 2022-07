Société plus égalitaire – Les femmes «qui ont fait Nyon» auront plus de visibilité La Ville va financer une recherche historique et une démarche participative en vue d’améliorer la présence des femmes dans l’espace public. Yves Merz

Le 14 juin 2019, des centaines de femmes avaient manifesté à Nyon. 24 heures/RAPHAËL EBINGER

«Les femmes à côté de la plaque. Pour une toponymie inclusive.» C’est sous cet intitulé jouant habilement avec les mots que la socialiste Ilithyia Gennai et le Vert Marius Diserens ont déposé un postulat au Conseil communal de Nyon en novembre dernier. Leur objectif: rendre les femmes plus visibles dans la ville en féminisant le nom des rues, places ou autres emplacements, et pas seulement en périphérie de la ville. La réponse municipale va dans leur sens et le Conseil communal a voté un crédit de 40’000 francs lundi dernier à cet effet.

Abo Une vague mauve déferle sur Nyon A Nyon, un square ne portera pas le nom d’une femme Le constat est implacable. À Nyon, aujourd’hui, 18 rues et emplacements portent le nom d’une personnalité masculine, aucun celui d’une femme. Dès lors, la Municipalité de Nyon reconnaît que «le postulat répond à un réel questionnement de représentativité». Elle propose même d’élargir la démarche à une valorisation plus ample des femmes dans l’espace public (ou ailleurs). Le but est de mener une recherche historique pour identifier les femmes et les groupes de femmes «qui ont fait Nyon» et, dans un deuxième temps, de lancer une démarche participative accompagnée par un prestataire externe.

«La recherche permettrait de valoriser l’histoire et la mémoire de la ville, de mettre en avant des figures historiques parfois oubliées et des réseaux de femmes lambda ayant contribué au développement de Nyon et au bien-vivre.» Municipalité de Nyon

Selon la Municipalité, cette recherche «permettrait de valoriser l’histoire et la mémoire de la ville, de mettre en avant des figures historiques parfois oubliées et des réseaux de femmes lambda ayant contribué au développement de Nyon et au bien-vivre (les ouvrières des usines nyonnaises, les femmes du lac, les détenues des prisons du château, etc.) et ainsi de les visibiliser dans l’espace public.»

Par la suite, la démarche participative aura pour objectif de déterminer sous quelles formes valoriser et mettre en lumière ces personnes et ces réseaux. Des groupes de travail seraient constitués, qui garantiraient une représentativité féminine. Ces travaux pourraient aussi déboucher sur une exposition ou une publication.

