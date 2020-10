Secrétariat d’État – Les femmes s’emparent du pouvoir dans l’administration Sur ces cinq fonctions quasi ministérielles, quatre sont en mains féminines. Des nominations que l’on doit à des conseillers fédéraux PLR et UDC. Florent Quiquerez

C’est la dernière venue: Livia Leu deviendra au 1 er janvier la nouvelle secrétaire d’État aux affaires étrangères. Keystone

C’est une révolution qui est passée inaperçue à Berne. Avec la nomination de Livia Leu aux affaires étrangères, quatre des cinq postes de secrétaire d’État du pays sont désormais occupés par des femmes. Cette fonction – quasi ministérielle – permet à ces hauts fonctionnaires d’être sur un pied d’égalité avec les représentants d’autres pays et ainsi de mieux défendre la position de la Suisse.

Avec Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch à l’économie, Martina Hirayama à la formation, la recherche et l’innovation, et Daniela Stoffel aux questions financières internationales, Mario Gattiker est le dernier homme de l’administration fédérale à ce niveau, lui qui est à la tête du Secrétariat d’État à la migration. Et comme il devrait prendre sa retraite l’an prochain, un carton plein féminin n’est pas exclu.