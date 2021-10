CONCOURS | 10 x 2 billets à gagner – Les femmes (trop) savantes? 24 heures vous offre 10 x 2 billets pour la pièce Les femmes (trop) savantes?, mardi 2 novembre 2021 à 19h au Théâtre Boulimie.

Les femmes (trop) savantes? DR

Brigitte Rosset et Christian Scheidt pourraient se contenter de vous faire rire. Elle et lui pourraient se contenter d’être exceptionnel·les. Se contenter de jouer avec dextérité l’œuvre de Molière. Mais, voilà, elle et lui aiment l’intelligence et le concon, l’impertinence et le respect du texte, la joie de relever des défis et le plaisir d’aller droit au but. Elle et lui aiment raconter en usant et abusant de tous les codes théâtraux.

Pour cela, elle et lui ont pris la comédie la plus ambiguë de Molière pour en interpréter, rien qu’à deux, les treize personnages. Ils insèrent dans ce texte, déjà assez frappadingue, des apartés improvisés qui en plus d’être drôles rapprochent ces femmes savantes et leur microcosme d’hommes à la dérive de notre réalité contemporaine.

