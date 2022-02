Agriculture urbaine – Les fermes verticales commencent à sortir de terre Ce modèle en vogue, économe en eau et proche des lieux de vente, arrive en Suisse. Un complément de niche à l’agriculture traditionnelle, taillé pour les herbes aromatiques, les baies et les légumes à feuilles. Ivan Radja

Johnny Duarte, au cœur de la Swiss Vertical Farm, à Charrat (VS), ne s’attendait pas à un tel succès auprès des restaurateurs et des particuliers. JOHNNY DUARTE

Et si, comme les humains, les végétaux comestibles passaient sous les fourches Caudines de la densification? De l’espace des champs à la promiscuité des HLM? Le concept, déjà bien implanté en Asie et aux États-Unis, porte le nom de «fermes verticales» et pointe désormais le bout de son nez en Suisse. Les légumes y sont cultivés en intérieur, sur plusieurs étages, et hors sol dans la mesure où leurs racines baignent dans de l’eau enrichie de nutriments (hydroponie), ou sont arrosées de microgouttelettes (aéroponie). Gain de surface donc, et productivité accrue grâce à des récoltes continues sur toute l’année.