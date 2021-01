Mercredi s’est achevée la 56e édition des Journées cinématographiques de Soleure, traditionnel rendez-vous du cinéma helvétique. Dimanche se termine la dernière version du toujours intrigant festival Black Movie, à Genève. Lundi commence le 50e Festival du film de Rotterdam, importante manifestation internationale de découverte de nouveaux talents. Et le 11 février aurait dû s’ouvrir la 71e Berlinale, l’un des plus importants festivals de cinéma du monde; elle aura lieu – pour les professionnels uniquement – du 1er au 5 mars.

Tous ces festivals n’ont eu et n’auront lieu que sous une forme numérique, en ligne, dans une sorte d’invisibilité absolue pour celui qui, par chance ou par dépit, aurait fait le déplacement – dans les règles sanitaires – en espérant fouler les tapis jaune de Soleure ou rouge de Berlin.

«Vivre le festival depuis son salon, voir les films et suivre les débats sans se déplacer dans les frimas soleurois.»

Un festival en ligne peut avoir des avantages. Il s’ouvre à un nouveau public qui, s’il le souhaite, peut vivre le festival depuis son salon, voir les films et suivre les débats sans se déplacer dans les frimas soleurois. Mais est-il prêt à débourser 10 francs pour voir un seul film, selon le système imaginé à Soleure? À Genève, le film est à 5 francs, l’abonnement pour tout le festival à 50 ou leur original Kit Festival à 60 ou 120 francs (avec boissons, billets et tote bag). Auront-ils eu plus ou moins de succès que les tickets uniques soleurois?

La Berlinale, qui est sans doute le festival international le plus ouvert au public, réunit habituellement près d’un demi-million de spectateurs en vrai dans les nombreuses salles de la capitale allemande. Voilà pourquoi le festival a préféré limiter son édition virtuelle aux professionnels, prévoyant des projections en salle, pour le public, en juin, et en croisant les doigts.

Car un festival de cinéma, c’est avant tout un récit qui commence et se termine dans un temps – et un espace – déterminé. C’est l’occasion de se nourrir du lieu comme des gens qui le fréquentent, de partager une œuvre et une bière, de rencontrer des artistes et leur public, de ressentir la vie avant, pendant et après les projections.

Pour les professionnels, le festival représente un ensemble de relations qui sont essentielles. Lors de ces échanges informels, souvent imprévus, un producteur fera la connaissance du projet d’un cinéaste, un distributeur voudra acheter un film, un programmateur découvrira tel autre film bientôt terminé.

Manque le hasard

Si l’on peut voir des films en ligne et organiser sur petit écran des rencontres par visioconférence, il manque à cet univers virtuel la part – essentielle – du hasard, de l’imprévu… Comme quand vous entrez dans un café où les festivaliers ont l’habitude de se retrouver; comme lorsque vous marchez sur la Croisette entre une salle et l’autre; comme quand vous participez à un cocktail ou à une soirée. Cette dimension n’a pas encore été remplacée par toute la virtualité du monde.

Voilà pourquoi les équipes des festivals à venir planchent toutes sur de multiples variantes pour maintenir, autant que faire se peut, un minimum de réalité physique à leurs manifestations. Ainsi le Festival de Fribourg, qui était à l’origine prévu du 19 au 28 mars, déménage du 16 au 25 juillet, et Cannes, planifié à l’origine du 11 au 22 mai, se déplace du 6 au 17 juillet. On attend les nouvelles de Nyon, attendu du 14 au 24 avril et de Locarno, prévu du 4 au 14 août. Pour l’instant.