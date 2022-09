Célébrations des élus – Les fêtes des ministres se suivent et ne se ressemblent pas Les agendas sont chargés. Il faut célébrer quatre nouveaux membres du gouvernement, plus leur présidente, sans compter la première citoyenne. Chacun dans son style. Jérôme Cachin

Réception du nouveau conseiller d’État Frédéric Borloz à Aigle, le samedi 2 juillet 2022, avec «simplicité, convivialité et bonne humeur», selon le syndic Grégory Devaud. Agence de presse ARC

Discours, mélodies, cortèges, vin et nourriture. Le monde politique vaudois accomplit son marathon de festivités. C’est qu’il faut célébrer pas moins de cinq nouveaux ministres. Frédéric Borloz a fait un prologue en juillet. Avec pas moins de quatre réceptions officielles en septembre, ça se bouscule dans les estomacs. Après l’ouverture de l’année parlementaire par la présidente du Grand Conseil Séverine Evéquoz, Vassilis Venizelos, Christelle Luisier et Valérie Dittli défilent dans le calendrier. L’occasion pour chacun de se placer dans le décor originel de sa commune, en arborant ses goûts musicaux et culinaires. Isabelle Moret, elle, ne se presse pas.