Réchauffement – Les feuillus? De meilleurs climatiseurs que les conifères Pour lutter contre la canicule, les feuillus pourraient être davantage utilisés, selon des chercheurs suisses.

Les feuillus ont un pouvoir réfléchissant plus grand que les résineux. Keystone

Les feuillus refroidissent leur environnement nettement mieux que les conifères. C’est le cas pratiquement dans toute l’Europe, et ils pourraient être utilisés pour atténuer des vagues de chaleur locales, selon une étude de chercheurs de l’EPFZ, de l’institut WSL et de MétéoSuisse.

Les scientifiques ont utilisé des données satellites à haute résolution. Lors des journées les plus chaudes, la différence constatée entre les forêts de feuillus et de résineux oscillait selon les régions entre 0,5 et 1,8 degré, d’après ces travaux publiés dans la revue «Scientific Reports».

«Cet effet refroidissant s’explique notamment par le fait que les feuillus ont un albédo (pouvoir réfléchissant, ndlr) supérieur aux conifères», indique Jonas Schwaab, de l’EPFZ, premier auteur de l’étude, cité mardi dans un communiqué de la haute école.

Davantage d’eau

De précédentes études ont également montré que pendant la phase de végétation, les feuillus vaporisent davantage d’eau, ce qui produit également un refroidissement.

Les auteurs suggèrent par conséquent d’augmenter la part des feuillus dans les forêts, mais aussi dans les villes. Il serait également judicieux selon eux de comparer les performances respectives de différentes espèces de feuillus.

ATS/NXP