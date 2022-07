Canton de Vaud – Les feux seront interdits le 1er août, sauf quelques exceptions Tous les engins pyrotechniques tels que les fusées, les vésuves et les pétards seront bannis. Certaines manifestations officielles ne sont pas concernées.

Les feux du 1er août seront interdits cette année, même si des exceptions sont prévues pour certaines manifestations officielles (photo d’illustration). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Jusqu’ici limitée à la forêt, l’interdiction de faire du feu s’étend désormais à toutes les activités en plein air sur sol vaudois. Comme dans d’autres cantons, l’interdiction vise aussi les feux du 1er août, même si des exceptions sont prévues pour les manifestations officielles et autorisées.

Outre les feux en plein air, tous les engins pyrotechniques sont désormais bannis, à savoir les fusées et feux d’artifice, les vésuves ou encore les pétards.

Conditions particulières

Les communes et responsables de manifestations officielles pourront néanmoins organiser des feux de joie et d’artifice pour le 1er août, pour autant qu’ils respectent certaines conditions. Les emplacements prévus doivent être «suffisamment éloignés des bâtiments, des forêts, des cultures de céréales non moissonnées ou des zones de broussailles susceptibles de s’enflammer», précise l’État de Vaud.

Un dispositif de sécurité doit aussi être prévu avec, notamment, une surveillance «impérative» des pompiers jusqu’à l’extinction complète des feux. À noter que les feux d’artifice prévus sur les lacs ne sont pas concernés.

Les barbecues et les grillades sur une terrasse en dur ne sont pas non plus visés par l’interdiction. Ils doivent toutefois se faire «à distance suffisante de végétation et à condition que les règles de sécurité soient respectées», poursuit le communiqué.

