École, formation professionnelle – Les filles et jeunes femmes continuent de faire face à des discriminations La Commission fédérale pour les questions féminines dénonce les inégalités qu’elles vivent en cours de formation et demande d’agir à tous les échelons.

L’assimilation de représentations et d’attributions genrées commence à la naissance et se poursuit dans le milieu familial, scolaire et professionnel, indique jeudi la CFQF dans un communiqué (photo d’illustration). AFP

De l’école obligatoire à la formation professionnelle, les filles et les jeunes femmes continuent de faire face à des inégalités et des discriminations structurelles. La Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF) fait des propositions pour agir.

L’assimilation de représentations et d’attributions genrées commence à la naissance et se poursuit dans le milieu familial, scolaire et professionnel, indique jeudi la CFQF dans un communiqué.

Bien que l’égalité entre les genres progresse en Suisse, les jeunes femmes gagnent moins que les jeunes hommes déjà à l’entrée dans la vie active et elles fournissent dès le départ une part plus grande du travail de «care» non rémunéré.

Agir

Pour éliminer ces inégalités et lutter contre les stéréotypes sur les rôles de genre, il convient d’agir à tous les échelons de la formation, estime la CFQF, qui s’adresse autant à la Confédération qu’aux cantons et aux milieux économiques.

L’école joue déjà un rôle important car elle est une enceinte où l’on peut réfléchir sur les genres et l’égalité.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.