Festival de musique – Les Fils du Facteur, timbrés jusqu’au Canada Le duo veveysan, désormais quartette, a trouvé un écho retentissant dans la Belle Province. Mais c’est à Estavayer qu’il sera jeudi, sur la nouvelle scène lacustre de l’Estivale Open Air. Francois Barras

Les Fils du Facteur version 2022. De g. à dr.: Olivier Raffin (claviers), Emilien Colin (accordéon, chant), Sacha Maffli (chant, guitares) et Antoine Passard (batterie). Maxime Genoud

Le Facteur est décidément un sacré cochon. On pensait connaître jusqu’ici toute sa progéniture, deux grands gaillards venus de Vevey et portant en étendard, et sans rancune, leur cavaleuse extraction. Et voici que Les Fils du Facteur deviennent quatre! Sacha Maffli et Emilien Colin se sont découvert au gré des chemins deux frangins, l’un batteur, l’autre synthé, qui ont rejoint la course admirable de leur duo bohème. Celle-ci passe jeudi 28 juillet par Estavayer-le-Lac, en point d’orgue d’une soirée de chanson francophone où les rejetons du fougueux postier timbreront sur la nouvelle Scène du lac, déposée… sur le lac, à l’occasion des 30 ans du festival broyard.

Il s’en est fallu de peu que l’Estivale ne les rate. Avant le Covid, et depuis le retour des concerts, la paire originelle a enquillé les vols entre la Suisse et le Québec, surprise d’y découvrir un public particulièrement réceptif à son univers de bric et de broc élevé dans la rue, quand les deux camarades d’école ont commencé à descendre sous leurs fenêtres pour reprendre quelques crus de chanson francophone.

«Là-bas, les gens aiment que l’on cause entre les morceaux, qu’on leur parle, explique Emilien, à l’accordéon. C’est quelque chose de très naturel pour nous, on vient de cette forme de spectacle de rue. Ils apprécient aussi que l’on soit Suisses, il y a une part d’exotisme là-dedans. On leur explique qu’on n’est pas «les maudits Français», mais «les gentils Suisses».

«Le Covid nous a bien cassé les pattes.» Emilien Colin, musicien

En tout, Les Fils du Facteur ont visité sept fois la Belle Province. De quoi tourner, beaucoup, 130 concerts en 2019 entre la Suisse, la France, la Belgique et le Canada, avec dans leurs besaces des albums bien accueillis dans un registre tonique et boisé marqué par Tryo et Souchon. Mais le duo n’était pas pour autant affranchi des aléas pandémiques. «Ça nous a bien cassé les pattes, reconnaît le musicien. On avait de belles premières parties prévues en France, et une tournée belge annulée. Quand le confinement est arrivé, on donnait des concerts en Afrique du Sud, on a dû rentrer d’urgence.»

Comme bien des musiciens, le groupe a mis à profit ce temps mort pour composer. Pour la première fois à quatre, et dans une ambiance pas des plus souriantes, il a créé une nouvelle brochette de chansons que le cynisme rattrape souvent, réunies sous un même album, «Jusqu’ici tout va bien». «Quand tous les algorithmes des réseaux te tombent dessus pour en ajouter au côté triste du monde, ce n’est pas facile de se marrer. Sans être militants, on se saisit des sujets d’actualité pour les traiter sur notre mode mi-joyeux, mi-sombre, qui gagne en côté festif quand on joue live.»

Sur disque, la musique du duo s’est nourrie de l’énergie des deux nouveaux compères et s’est cuirassée de sonorités synthétiques. Un virage pop qui pourrait dérouter, mais qui reflète la simple envie du groupe de ne rien s’interdire. «En concert, on a trouvé assez naturellement un lien commun entre les répertoires. Certaines chansons fonctionnent mieux que d’autres à quatre, mais j’arrive à glisser mon accordéon un peu partout, même sur des chansons comme «Le futur», où on lui a donné un son de synthé. L’esprit, surtout, reste le même.»

Soit une grosse dose d’authenticité épicée de pas mal d’humour et d’une envie de partage jamais assouvie. «Pourtant, quand tu te retrouves après le concert dans une chambre de motel pourrie au fin fond du Canada, à boire du rhum dans les verres à dents, et qu’il fait trop froid pour en griller une dehors, ça peut démotiver.» Timbrés, mais pas fous.

