À peine avions-nous commencé à nous remettre des effets du Covid-19 que nous nous sommes retrouvés face à une crise de plus grande ampleur encore: la guerre en Ukraine. Cette dernière a des conséquences très lourdes sur le marché mondial des matières premières, les ressources énergétiques et alimentaires. Et comme lors de la gestion de la pandémie, les collectivités publiques, notamment les communes, qui assurent les services publics de proximité, doivent se préparer à un hiver rude sur les plans financier et social.

La Russie et l’Ukraine étant deux acteurs clés sur le marché des matières premières, les perturbations dues à la guerre provoquent une flambée globale des prix, notamment du pétrole et du gaz naturel. Cette hausse générale, accompagnée de celle des taux d’intérêt et au final de l’inflation, a pour effet une dégradation notable du pouvoir d’achat et pèse sur la demande.

«Les autorités communales doivent se préparer à un hiver difficile.»

Par ailleurs, au risque croissant d’une perturbation des échanges commerciaux et des chaînes d’approvisionnement, il faut ajouter celui d’une augmentation du nombre de réfugiés de la guerre, mais aussi économiques, provenant des pays impactés par la crise alimentaire.

Au-delà des souffrances humaines causées par le conflit russo-ukrainien, c’est l’économie mondiale dans son ensemble qui est touchée par les effets du ralentissement de la croissance et de l’accélération de l’inflation – laquelle a déjà atteint 2,8% en Suisse.

Dans notre pays, les conséquences de la guerre se feront évidemment sentir aux trois échelons institutionnels: fédéral, cantonal et communal. Mais c’est bien la Commune – collectivité publique la plus proche de la population et qui assure concrètement la tâche subsidiaire de notre système démocratique – qui sera la première touchée.

C’est pourquoi les autorités communales doivent se préparer à un hiver difficile, confrontées qu’elles seront aux conséquences socio-économiques de la crise financière, telles qu’éventuelles pénuries de gaz, d’électricité, etc. Comme durant la crise liée au Covid, les familles dépendant des services sociaux, les personnes âgées vivant seules, les plus démunis, tous auront besoin de plus de soutien et de solidarité.

Réfléchir aux priorités

Les collectivités publiques de proximité, en collaboration avec le Canton, devront adapter leurs services au niveau des ressources humaines et financières pour faire face aux imprévus administratifs tels que les hébergements d’urgence, les dépenses d’énergie, les aides sociales ponctuelles pour le chauffage, la santé, l’alimentation, etc.

Dans un tel contexte, et même si les conditions financières restent relativement favorables, la durée du conflit en Ukraine pourrait aggraver les difficultés tant à l’échelle globale que locale. Il serait donc nécessaire que les services publics tiennent compte des imprévus conjoncturels, mènent des réflexions sur les priorités, à la veille de préparer leur budget 2023!

