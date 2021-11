Déduction des frais professionnels – Les fiscs démunis face au télétravail

Les employeurs sont déjà le bras armé du fisc afin que celui-ci puisse taxer les travailleurs. Ils doivent indiquer dans le certificat de salaire les avantages pécuniaires accordés à leurs collaborateurs: contribution aux frais de déplacement et de repas, utilisation d’une voiture de fonction pour un usage privé, participation aux coûts d’une crèche externe, etc. Un véritable cauchemar pour les entreprises, en particulier pour les PME.

Avec le développement du télétravail qui a concerné plus du tiers des personnes actives en 2020 contre un quart en 2019 et dont l’expansion va se poursuivre, le rôle des employeurs devient encore plus crucial. Or, actuellement, ces derniers n’ont aucune obligation d’indiquer au fisc si leurs collaborateurs pratiquent le home office.