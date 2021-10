Nutrition – Les Fodmaps allongent la liste des intolérances alimentaires Les sucres fermentescibles, tels que le fructose et les fructanes, sont de plus en plus fréquemment des sources d’inconfort intestinal. Saskia Galitch

Les Fodmaps sont des glucides qui ne sont pas ou peu digérés dans l’intestin grêle et qui arrivent dans le gros intestin.Ils y subissent une fermentation qui provoque des symptômes tels que flatulences, ballonnements et douleurs. Colin Anderson/Getty Images

Fodmaps, quèsaco? Derrière cet acronyme (pour fermentable oligo-, di-, monosaccharides and polyols), qui n’a aucun lien avec le mot «food», se cachent des sucres peu digestes que l’on trouve un peu partout dans notre alimentation. Ce sont, par exemple, le fructose, le lactose, le sorbitol, le mannitol et le xylitol, tous susceptibles de fermenter. Ces glucides – ou hydrates de carbone – sont largement présents dans les fruits et les légumes, mais aussi dans les crèmes glacées, les plats précuisinés et les édulcorants chimiques dont l’industrie agroalimentaire raffole. Certains aliments, comme la pomme ou la pastèque, en contiennent même différentes sortes (lire encadré).