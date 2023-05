Musique ancienne – Les folies baroques s’égaient pour Pentecôte La Folia au Pays-d’Enhaut et les Folles Journées Bach au bord du Léman agrémenteront le week-end prolongé, dans des styles fort différents. Matthieu Chenal

Le claveciniste Jean-Luc Ho est attendu à Lutry le 27 mai et à Rougemont le 29. Dans Bach, évidemment. NEO TONY LEE

C’est bien connu, la musique ancienne a ses chapelles. Mais elle est à tout le monde et rien n’empêche le public – ni même certains artistes – de passer de l’une à l’autre sans risquer le moindre opprobre. Les deux festivals classiques du week-end de Pentecôte, à Lutry et à Rougemont, illustrent à merveille l’éventail des possibles en matière de programmation et de choix stylistiques. Petite visite guidée.

Bach sans œillères

Amateur de grandes intégrales, Cédric Pescia interprète les «Suites françaises» de Bach au piano à Lutry le 25 mai. UWE NEUMANN

Cheville ouvrière des Concerts Bach de Lutry, Bernadette Elöd a lancé tous les deux ans depuis 2009 la formule des «Folles Journées Bach», avec un concentré de huit concerts sur quatre jours. La programmatrice a toujours misé sur une approche très libre de la musique baroque. Toutes les approches sont les bienvenues. Pour elle, Bach transcende les instruments et les interprètes.

Dès lors, un piano n’est nullement une hérésie pour jouer cette musique, même si le compositeur n’a pas connu cet instrument. Gageons que Cédric Pescia dans l’intégrale des «Suites françaises» de Bach (je 25, 20 h) et Christian Zacharias accompagné d’Alexandra Conunova au violon dans Bach et Mozart (di 28, 17 h) sauront délivrer l’essence de cette musique sur instruments modernes.

Mais les Folles Journées accueillent également à bras ouverts les interprétations les plus historiquement informées. À l’image du travail mené par l’ensemble Le Phénix de Vital Frey (ve 26, 20 h), par le Lausanne Bach Ensemble (sa 27, 11 h) ou encore par Jean-Luc Ho, soliste dans les «Variations Goldberg» (sa 27, 17 h).

L’esprit fin

Sous la direction de Daniel Reuss, l’EVL chante des pages de Schütz et Monteverdi à Rougemont le 25 mai. LAURENT PASCHE

Heureuse coïncidence, le claveciniste français est aussi l’invité de La Folia à Rougemont (lu 29, 16 h). Toujours dans Bach, mais avec l’ensemble Le Petit Trianon, Jean-Luc Ho propose «L’Offrande musicale», dont le festival fait le slogan de sa 23e édition. Dans le pur esprit de l’interprétation sur instruments d’époques – la marque de fabrique de La Folia depuis ses débuts, Le Petit Trianon avait tous les atouts pour revenir à l’église Saint-Nicolas après son succès de 2019. Le festival se veut en effet à la pointe de la philologie, mais cultive surtout la fidélité artistique et une convivialité joyeuse.

À Rougemont, vendredi 26 mai, l’ensemble Into the Winds présente l’origine des danses médiévales à l’aide d’instruments aussi rares qu’intéressants. BERTRAND PICHENE

Les autres «Offrandes musicales» concoctées par Capucine Keller témoignent de la même exigence de qualité, en butinant à travers les siècles. Les festivités s’ouvrent avec l’EVL dans Schütz et Monteverdi (je 25, 20 h), Into The Winds remonte aux origines de la danse (ve 26, 20 h), il y a du violon germanique, de l’opéra vivaldien, de la musique vocale anglaise, française dans un vrai feu d’artifice de sonorités inouïes.

Matthieu Chenal est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1996. Il chronique en particulier l'actualité foisonnante de la musique classique dans le canton de Vaud et en Suisse romande. Plus d'infos

