Sécurité de l’information – Les fonctionnaires doivent dévoiler leur vie sexuelle Le Département de la défense veut que les personnes qui ont accès à des informations classifiées fournissent dorénavant des détails sur leur sphère intime. Beni Gafner

Toute personne travaillant au sein de la Confédération ou de l’armée avec des données secrètes est examinée par un service spécialisé du Département de la défense afin de déterminer si elle représente un risque pour la sécurité. Keystone

Chaque année, environ 70’000 hommes et femmes de l’administration et de l’armée doivent se soumettre à un test de personnalité officiel. L’objectif de ce contrôle de sécurité est de filtrer les personnes susceptibles d’être victimes de chantage ou de corruption. Les collaborateurs et collaboratrices concernés sont ceux qui ont affaire à des informations classifiées. La réalisation de ce contrôle incombe à un service spécialisé du Département fédéral de la défense (DDPS), qui emploie plus de 50 personnes.