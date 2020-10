France – Les forces de l’ordre interviennent contre une manif de Turcs Des dizaines de manifestants brandissant des drapeaux turcs et criant «Allah Akbar!» ont défilé à Dijon jeudi soir.

Image d’illustration. AFP

La police a fait usage de gaz lacrymogène, jeudi soir, contre une «grosse soixantaine» de membres de la communauté turque qui manifestaient à Dijon, dans l’est de la France, a annoncé la préfecture, au lendemain d’une démonstration de force similaire près de Lyon.

«Il s’agit d’une manifestation, rien de plus», a précisé la préfecture, après la diffusion de vidéos sur Twitter montrant des dizaines de manifestants brandissant des drapeaux turcs et criant «Allah Akbar!» («Dieu est le plus grand», en arabe) dans le centre-ville.

Les manifestants sont filmés brandissant le poing en défilant avant d’être repoussés par des tirs de gaz lacrymogène vers la gare.

Mercredi soir, les forces de l’ordre étaient déjà intervenues pour empêcher «plusieurs dizaines» de membres de la communauté turque d’en «découdre» avec des Arméniens à Décines-Charpieu, une ville de la banlieue lyonnaise qui abrite le mémorial du génocide arménien, avait déclaré la préfecture du Rhône.

Péage

Cette manifestation était intervenue après une tentative de blocage, mercredi matin, du péage de Vienne (Isère, centre-est), au sud de Lyon, par des militants partisans de l’Arménie qui avait dégénéré, faisant quatre blessés, dont l’un frappé à coups de marteau.

Si la préfecture de l’Isère avait simplement évoqué des «échauffourées» avec des automobilistes, la presse locale a mis en cause la communauté turque dans ces affrontements.

Dijon avait été secouée mi-juin par une démonstration de force de centaines de membres de la communauté tchétchène qui avaient défilé en pleine ville plusieurs nuits durant dans le but de se venger de l’agression d’un des leurs qu’ils disaient être le fait de membres de la communauté maghrébine. Les images de personnes brandissant des armes, factices ou non, et de violences urbaines avaient été largement diffusées, en France et à l’étranger.

AFP/NXP