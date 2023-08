Les Vaudois sous la Coupole – Les forces et faiblesses des partis, dans les starting-blocks des fédérales Alors que la campagne n’a pas encore démarré, voici nos prévisions de météo électorale… à onze semaines de l’échéance. Simone Honegger Jérôme Cachin

Les élus de la prochaine législature seront connus cet automne. Ils siégeront au Palais fédéral. © 2011 Béatrice Devènes LMS

Dans moins de trois mois, la population choisira ses représentants aux Chambres fédérales. Parmi les 21 sièges que compte la délégation vaudoise, lesquels changeront de couleur? Et quels sont les candidats sortants qui résisteront au choc du 22 octobre? Quels sièges sont les plus fragiles au sein des partis? Et quels candidats nouveaux pourraient griller la priorité aux élus sortants? Tour d’horizon des défis à droite comme à gauche.