Les arbres, sujet sensible – Les forestiers deviennent des as de la communication Le Canton suit avec intérêt la démarche du triage Mèbre-Talent, qui a choisi de se doter d’une véritable stratégie de communication pour désamorcer les conflits avec la population. Sylvain Muller

Le garde forestier Jean-Philippe Crisinel cite un gros quiproquo survenu il y a trois ans, à Epalinges, pour expliquer la démarche. ODILE MEYLAN

«Pourquoi un tel cheni en forêt?» «Pourquoi des coupes parfois sévères sont-elles opérées?» «Pourquoi les véhicules laissent-ils des traces si profondes?» ou encore «Est-il autorisé de ramasser du bois mort pour son propre usage?» Quatre questions parmi d’autres qui reviennent régulièrement aux oreilles des forestiers ou des municipaux en charge de ce dicastère. Les réponses figurent désormais en bonne place sur le tout nouveau site internet du triage forestier Mèbre-Talent.

Cette association intercommunale gère les forêts de sept communes du sud du Gros-de-Vaud, plus Epalinges et Le Mont-sur-Lausanne, ainsi que des forêts cantonales et appartenant à des privés. Elle est surtout la première à avoir fait appel à des professionnels pour améliorer sa communication. «Le déclic vient d’un chantier qui a suscité beaucoup de réactions du côté d’Epalinges il y a trois ans, explique le garde forestier Jean-Philippe Crisinel. Les gens ont cru que nous défrichions pour laisser la place à de nouvelles constructions, alors que ce n’était pas du tout le cas.»

«Nous aimerions au moins que chaque camp comprenne la position de l’autre.» Valérie Hill, la conseillère en développement durable chez Green Minded

Grâce à l’adhésion des communes membres, le triage s’est donc doté de ce nouveau site, mais aussi d’un logo symbolisant la nouvelle identité «Nos forêst Mèbre-talent» et d’une charte graphique. Et, surtout, d’une stratégie de communication s’étalant sur quatre ans et mettant notamment à profit les réseaux sociaux. «La grande difficulté est que certaines personnes ont des liens émotionnels très forts avec les arbres», explique Valérie Hill, conseillère en développement durable chez Green minded, qui a travaillé avec l’agence Now*. «Nous ne parviendrons pas à réconcilier ceux qui aimeraient que la forêt soit protégée avec ceux qui l’exploitent, mais nous aimerions au moins parvenir à ce que chaque camp comprenne la position de l’autre.»

Une première dans le canton

Tout cela a été suivi avec beaucoup d’attention par Yves Kazemi, l’inspecteur des forêts du 18e arrondissement. «Dans le monde forestier, en matière de communication, il se faisait déjà beaucoup de choses et depuis longtemps. Mais c’est – à ma connaissance – la première fois dans le canton que cela se fait de manière structurée, avec l’aide de professionnels et sur une certaine longueur temporelle (ndlr: quatre ans en l’occurrence).»

Intéressé de longue date par la question, l’inspecteur observe que le moment est particulièrement propice: «D’un côté, nous vivons ce que le monde de l’agriculture a vécu il y a quinze ans avec les enfants qui ne savaient plus que le lait venait de la vache: une part croissante de la population ne connaît plus la façon dont on gère une forêt. Et lorsqu’on coupe un arbre pour favoriser les repousses d’autres arbres, elle ne voit plus que l’arbre coupé.» L’autre évolution est plus subtile: «Les gens nous le disent: ils aiment la forêt. Mais cela introduit un aspect émotionnel: elle devient un archétype de la Nature et induit un attachement très fort. Du coup, ils ne voudraient plus qu’elle évolue et chaque abattage renvoie une image de destruction.»

Panneaux et numéro de téléphone

Pour atténuer le choc, le triage comme le Canton misent sur les explications. «Le mieux est d’éviter l’effet de surprise, en présentant les travaux avant qu’ils se déroulent», constate Valérie Hill. C’est dans ce but que des panneaux sont installés sur site, avec notamment un numéro de téléphone permettant aux promeneurs d’obtenir en direct des informations plus détaillées.

Ce fut le cas récemment pour la plantation expérimentale menée par l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL. Un projet qui a nécessité une coupe rase sur une parcelle cantonale située sur le territoire de Froideville. Mais, soit dit en passant, la pose des panneaux n’a pas empêché des promeneurs choqués de contacter la presse.

Les réseaux sociaux – Facebook et Instagram en particulier – ont, eux, une mission plus diffuse autour de l’image du travail des forestiers. «Ils se prêtent très bien à la diffusion de belles photos, mais l’on peut aussi imaginer y publier des podcasts racontant la journée de travail d’un forestier», détaille Valérie Hill.

«La seule chose immuable dans une forêt, c’est son évolution permanente.» Yves Kazemi, inspecteur des forêts du 18e arrondissement

Dans la même veine, le Canton travaille sur un autre projet visuel. «Notre grand challenge est de faire (re)prendre conscience à une partie de la population que la seule chose immuable dans une forêt, c’est son évolution permanente, explique Yves Kazemi. Nous, forestiers, sommes habitués à compter en dizaines d’années, mais je comprends bien que juste après une coupe, les promeneurs ont de la peine à entendre que c’est normal et que tout sera de nouveau beau dans dix ans!» Des expositions de photographies successives, montrant à quel point la forêt se régénère vite, devraient donc aider à restaurer cette compréhension.