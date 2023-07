Un été au zénith (16/41) – Les forêts vaudoises toujours plus menacées par les incendies Le réchauffement climatique rebat les cartes de la lutte contre les feux. Les pompiers déploient un plan d’envergure pour l’horizon 2026. Thibault Nieuwe Weme

Stupeur à quelques kilomètres de la frontière suisse l’été passé: 700 hectares de forêt brûlaient à Cernon, dans le Jura français. AFP

L’été passé, à deux pas de la frontière, des centaines d’hectares de forêt partaient en fumée en France voisine. Lundi, au tour de Bitsch, en Valais, de rappeler que les incendies sont devenus une menace commune sous nos latitudes. Sans brûler, le canton de Vaud transpire.

Anticipant les dégâts de ce soleil qui cogne toujours plus fort, les pompiers vaudois n’attendront pas leur premier feu d’ampleur pour organiser la riposte. Un vaste programme de formation et d’acquisition de nouveau matériel est en route. Il comprend au minimum un camion-citerne feu forêt (CCF) et plusieurs véhicules tout-terrain pour convoyer l’équipage au plus près des flammes.

«C’est désormais un risque avec lequel nous devons vivre tous les jours» Jan-Matti Keller est l’inspecteur forestier en charge de la forêt du Risoud, l’une des plus «à risque» du canton de Vaud. Alors que l’incendie de Bitsch fait toujours rage, bilan de santé des forêts vaudoises. Vaud est-il à l’abri de feux comme celui de Bitsch? On touche du bois, mais c’est désormais un risque avec lequel nous devons vivre tous les jours. Même si les contextes restent différents – le climat de la vallée du Rhône est particulièrement sec et venteux –, les forêts vaudoises s’assèchent, accumulent du bois mort et deviennent vulnérables aux incendies. La forêt du Risoud étant vaste et continue, le potentiel de propagation d’un feu y est plus grand que dans les petits massifs. En cas d’incendie, l’avantage est que le Risoud est bien desservi, facilitant l’accès aux pompiers. L’inconvénient, c’est le manque d’eau. Il n’y a que peu d’agriculteurs dans la région, donc peu de citernes disponibles. Les hélicoptères peuvent bien aller puiser dans le lac de Joux, mais seraient vite dépassés en cas d’incendie de grosse ampleur. Comment faire pour réduire le risque? Nous développons actuellement un projet pilote à La Sarraz, une zone particulièrement sensible. L’idée est de mettre en place une «zone tampon» entre les habitations et la forêt. Nous allons nettoyer la lisière sur une dizaine de mètres, en enlevant tout le bois au sol et la végétation sèche. Restera donc uniquement la matière verte et vivante, qui formera un bouclier naturel. En cas d’incendie en forêt, les maisons sont mieux protégées. Cela fonctionne également dans l’autre sens: un barbecue qui fait s’envoler des braises en direction de la forêt a moins de chances d’y déclencher un feu. Faut-il modifier la forêt elle-même? Une des pistes est de diversifier les essences et d’éviter les monocultures. Si un problème sanitaire survient, comme le bostryche, c’est toute la forêt qui peut disparaître. Le Risoud est composé d’épicéas qui vivent mal le réchauffement climatique. Il faudrait les mélanger avec des feuillus comme le hêtre et l’érable. Nous sommes en train de faire des tests avec d’autres essences, mais le problème des forestiers, contrairement aux agriculteurs qui voient le résultat dès l’année suivante, c’est qu’ils doivent attendre plusieurs décennies avant que leurs essais ne se matérialisent. C’est pourquoi il ne faut pas jeter la pierre à nos prédécesseurs qui ont travaillé avec l’épicéa en monoculture: chacun agit en fonction des impératifs de son époque. Peut-être bien que nos successeurs ne comprendront pas nos décisions actuelles.

Les ambitions sont d’autant plus impressionnantes quand on sait que le terme «feux de forêt» était encore absent du dictionnaire de l’analyse cantonale des risques en 2020, comme le rappelle Florian Cuche, inspecteur cantonal en charge de la défense incendie et secours.

Son financement est encore suspendu au feu vert du Grand Conseil, qui devrait s’allumer d’ici à la fin de l’année. Vu l’urgence, l’ECA a déjà débloqué des montants permettant d’effectuer les premiers achats et de délivrer les premiers cours aux quelque 2500 pompiers 1er intervenants du canton.

Florian Cuche prévient: cela n’a rien d’une formalité. «Il s’agit en quelque sorte d’un «permis feux de forêts» avec divers degrés de spécialisation. Ceux qui ne passent pas les tests ne seront pas mobilisés en 1er échelon.» Les troupes seront formées et complètement équipées à l’horizon 2026.

«Nous allons monter en puissance et nous mettre à la hauteur du risque qui augmente d’année en d’année» Florian Cuche, inspecteur cantonal du feu

Et si un gros incendie se déclare dans l’intervalle? «Nous avons toujours réussi à faire face avec nos moyens d’intervention standard, rassure-t-il. La Rega nous assure des hélicoptères bombardiers d’eau depuis 2010. Simplement, notre nouveau concept nous permettra de monter en puissance et de se mettre à la hauteur du risque qui augmente d’année en d’année.»

La lutte anti-incendies se prépare également sur le terrain légal. Des modifications de la loi forestière et de celle sur le service de défense contre l’incendie et de secours (LSDIS) doivent donner davantage de moyens au Canton, et décharger les communes, à qui reviennent actuellement l’intégralité des frais d’intervention.

95% de cause humaine

Responsable de la prévention des incendies à la Direction générale de l’environnement (DGE), Sébastien Lévy s’inquiète de l’assèchement des forêts vaudoises, bien que celles-ci n’affolent pas (encore) les statistiques en matière d’augmentation des incendies.

«Depuis les premiers recensements, en 1908, nous avons trois ou quatre feux par année, heureusement d’ampleur toujours modeste. Le plus grand que le canton ait connu, c’était au bois de la Glaive, sur les hauts d’Ollon, où 7 hectares ont brûlé en 1997», relève-t-il.

«Les forêts de la Riviera sont protectrices, c’est-à-dire qu’elles freinent les dangers naturels comme les chutes de pierres ou les glissements de terrain qui pourraient menacer une ville comme Montreux.» Sébastien Lévy, responsable de la prévention des incendies à la Direction générale de l’environnement (DGE)

En dehors du Risoud, à la vallée de Joux, les massifs vaudois sont de taille moyenne (quelques centaines d’hectares) et fractionnés, «ce qui évite les propagations massives sur des milliers d’hectares comme au Canada», souligne-t-il. Notre géographie nous rendrait donc service? «On peut le voir comme ça, mais elle nous dessert également. Nos forêts se trouvent vite à proximité d’un bâtiment ou d’une infrastructure humaine.»

Ce qui explique les «paradoxes» de la carte que Florian Cuche affiche à l’écran. La DGE distingue cinq niveaux de risque. 151 km² se trouvent en zone rouge dans le canton, dont les forêts de la Riviera, pourtant réputées humides. «Il ne s’agit en fait pas uniquement de la capacité à s’enflammer, mais aussi de l’ampleur des dégâts en cas d’incendie, détaille Sébastien Lévy.

«Les forêts de la Riviera sont protectrices, c’est-à-dire qu’elles freinent les dangers naturels comme les chutes de pierres ou les glissements de terrain qui pourraient menacer une ville comme Montreux», poursuit-il. Aussi faut-il «absolument éviter qu’elles brûlent.»

«En Suisse, 95% des incendies ont une cause humaine.» Sébastien Lévy, responsable de la prévention des incendies à la Direction générale de l’environnement (DGE)

Contrairement au Canada, où un feu de forêt sur deux est provoqué par la foudre, 95% des incendies suisses ont une cause humaine, compare l’ingénieur forestier. Mais serrer la vis sur les grillades en forêt ne résoudrait pas tout: «Les forêts sont bien plus visitées qu’auparavant. Ceux qui les fréquentaient il y a quelques années avaient une sorte de bon sens local. Aujourd’hui, les gens viennent en nombre pour échapper à la chaleur et n’ont plus forcément les bons réflexes.»

Sébastien Lévy pointe aussi les attaques de bostryche, qui tuent les arbres et les dessèchent, transformant certaines forêts vaudoises en lignes de dominos hautement inflammables. Et les forestiers vaudois ne sont pas les seuls à être sur le qui-vive. «Auparavant, la question ne se posait même pas au nord des Alpes… Aujourd’hui, même les pays humides comme l’Allemagne, la Suède ou l’Irlande sont concernés.»

Expertise française

Par rapport au Tessin ou au Valais, le canton de Vaud s’en sort donc plutôt bien. «Pour l’instant», rétorque Florian Cuche. Son nouveau dispositif peut aussi compter sur plus de 70 agriculteurs qui ont mis des citernes à disposition sur tout le territoire vaudois.

L’inspecteur dévoile une simulation d’incendie près de Vallorbe, réalisée de concert avec l’armée. «Attention, le feu peut «sauter» d’une forêt à l’autre, même si séparées par un champ ou une rivière. La faute aux braises qui s’envolent. Sur place, contrairement à une intervention normale, il nous faut toujours tenir compte de la direction et de la vitesse du vent, et se tenir prêt à varier les angles d’attaque. Les scénarios peuvent être très imprévisibles.»

«Les canadairs sont inadaptés à notre territoire, de gros paquebots compliqués à piloter dans les Alpes.» Florian Cuche, inspecteur cantonal du feu

Désireux d’apprendre, les pompiers vaudois ont enchaîné les rencontres avec les pompiers français, experts en la matière. «C’est clair qu’on ne va pas réinventer la roue. Mais comme nous restons un pays alpin sans grands massifs plats, nos techniques d’approche sont différentes. Nous nous sommes approchés des pompiers savoyards, valaisans et tessinois qui travaillent avec la même géographie.»

Ironie de la situation: notre entretien se déroule lundi matin, quelques heures avant le brasier de Bitsch. Mercredi, preuve de la collaboration intercantonale vantée dans son exposé, Florian Cuche était dépêché sur place pour renforcer ses connaissances auprès des pompiers valaisans.

Arrivé au bout de sa présentation, le soldat du feu n’aura pas évoqué les fameux canadairs. «C’est bien normal, ils sont inadaptés à notre territoire, de gros paquebots compliqués à piloter dans les Alpes, sourit-il. Leur ravitaillement implique de voler en rase-motte sur des centaines de mètres à plus de 100 km/h. Imaginez sur le Léman…»

L’inspecteur leur préfère les Air Tractor, plus petits et plus maniables, et à la capacité légèrement supérieure (3000 litres) à celle des hélicoptères, bien que ceux-ci fassent «très bien l’affaire pour le moment».

