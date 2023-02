Géothermie à La Côte – Les foreurs cherchent encore l’eau chaude à Vinzel Le premier puits a atteint 2250 mètres. Mais l’instabilité du sous-sol empêche son exploitation. Le plan B est mis en pratique. Raphaël Ebinger

Daniel Clément, directeur d’EnergeÔ, dirige l’un des chantiers les plus attendus du canton: celui qui permettra peut-être d’exploiter le deuxième projet géothermique de moyenne profondeur en Suisse. 24 heures/Marie-Lou Dumauthioz

Pour décrire le projet de géothermie de Vinzel, Daniel Clément choisit la métaphore sportive: «C’est comme un match de hockey. Il y a trois tiers-temps.» Le directeur d’EnergeÔ, qui conduit les travaux, fait référence aux trois étapes qu’il doit mener avec succès pour permettre de chauffer 1500 et 3000 ménages avec une énergie propre et renouvelable. Aujourd’hui, son équipe joue les arrêts de jeu du premier tiers-temps et le résultat est encore indécis.