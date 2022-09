CONCOURS | 10 x 2 places à gagner – Les Fourberies de Scapin 24 heures vous offre 10 x 2 places pour Les Fourberies de Scapin, d’après Molière et mis en scène par Omar Porras, le dimanche 16 octobre 2022 à 17h30.

Les Fourberies de Scapin Marc Vanappelghem

En l’absence de leurs père et mère partis en voyage, Octave, fils d’Argante, et Léandre, fils de Mme Géronte, se sont épris l’un de Hyacinte qu’il vient secrètement d’épouser, le second de Zerbinette, une jeune esclave égyptienne. Au retour d’Argante, Octave, inquiet de ce que sera la réaction de son père à l’annonce de son union avec Hyacinte, et à court d’argent, implore le secours de Scapin, valet de Léandre…

Après avoir composé des grandes comédies classiques, des comédies-ballets et même une tragédie-ballet, Molière revient avec cette pièce à la grammaire théâtrale de la farce avec coups de bâtons, quiproquos et duperies et à celle de la Commedia dell’arte avec des figures de jeunes premiers, de vieux barbons et de zannis.

Reprendre Les Fourberies de Scapin, créées en 2009 à Genève, c’est aussi militer pour la reprise du répertoire, en plus de s’inscrire dans une année 2022 particulière: celle des 400 ans de la naissance de cet auteur!

Informations complémentaires: www.tkm.ch

