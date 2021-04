Étude scientifique – Les fourmis changent de profession de manière aléatoire Elles sont d’abord nourricières, puis fourragères, mais les ouvrières ne commencent pas leur nouveau job à un âge donné, comme on le supposait jusqu’ici. Une étude de l’UNIL le démontre. Frédéric Ravussin

Des points de couleur apposés sur le thorax des fourmis (au centre, toute noire, leur reine) à leur naissance permettent de connaître leur âge. Et grâce à un code-barres, il a été possible de les suivre en continu pendant plus de 100 jours. TIMOTHÉE BRÜTSCH – UNIL

Au commencement, la fourmi adulte est nourricière, puis elle devient fourragère. À moins qu’elles ne meurent entre-temps, toutes les ouvrières sans exception passent en effet d’un premier statut professionnel au second. Cette organisation – une division du travail en quelque sorte que l’on retrouve chez d’autres colonies d’insectes sociaux comme les abeilles ou les termites – était connue de longue date des entomologistes. Une étude publiée le mois dernier dans la revue spécialisée «Current Biology» apporte une précision d’importance sur cette étape primordiale de la vie de la fourmilière. Elle est l’œuvre d’une équipe de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne, supervisée par le professeur Laurent Keller, et dévoile un aspect ignoré jusqu’alors qui permet à la colonie de mieux résister en cas de coup dur.

«On pensait jusqu’alors que ce changement d’activité intervenait à un moment précis de la vie de la fourmi, explique le professeur au Département d’écologie et d’évolution. Soit qu’à un certain âge, elle changeait de tâche. Or, l’âge ne joue pas vraiment de rôle. Il n’a en tout cas pas l’importance qu’on lui prêtait.» Le travail initié par le doctorant Raphaël Braunschweig et réalisé par la stagiaire Opaline Journeau sous la direction de Tomas Kay et Thomas Richardson prouve que ce changement de statut s’opère en fait de manière totalement aléatoire.

«Nous avons en quelque sorte pu constituer le Facebook de ces fourmis.» Laurent Keller, professeur au Département d’écologie et d’évolution de l’UNIL

Pour parvenir à cette conclusion, ces myrmécologues (des spécialistes des fourmis, donc) ont suivi de très près la vie de 500 ouvrières issues de trois colonies différentes de Camponotus fellah, une espèce présente en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Chaque nourrice – soit la fourmi chargée de s’occuper de la reine, des bébés et du couvain – et chaque fourragère – celle qui sort de la fourmilière pour trouver de la nourriture – ont ainsi été marquées. Le petit point de couleur apposé sur leur thorax permet de connaître leur âge à quelques jours près. Affublées d’un code-barres, elles ont ensuite été filmées en continu pendant plus d’une centaine de jours. «Nous avons ainsi en quelque sorte pu constituer leur Facebook. Et surtout, nous avons pu voir quand s’opérait exactement leur transition», reprend Laurent Keller.

Surprise, le changement peut intervenir à n’importe quel moment de la vie de la fourmi, qu’elle soit âgée de deux semaines, un mois, une année ou une année et demie. L’étude a même démontré que chaque jour une nourrice avait 3% de probabilité d’être appelée à devenir fourragère. «On parle là d’un mode totalement aléatoire qui n’avait jusqu’alors jamais encore été observé!» s’enthousiasme le professeur Keller.

Deux semaines de transition

Ce processus stochastique permet à la colonie d’éviter de vivre des périodes de pénurie de main-d’œuvre. «Les fourmis suivent un cycle de reproduction annuel. La reine pond beaucoup au printemps et presque plus en hiver. Ce qui signifie que si les fourmis effectuaient leur transition à un âge précis, la fourmilière se trouverait en mal de nourricières en fin d’hiver. Le fait que le changement puisse être décalé dans le temps permet de maintenir un équilibre», souligne-t-il.

Par ailleurs, l’étude a également démontré que les nourricières ne devenaient pas fourragères du jour au lendemain. Le «Microcosmos» réalisé à l’UNIL prouve qu’il leur faut environ deux semaines pour changer de job. Elles s’éloignent en effet progressivement du couvain, se mettant petit à petit à d’autres tâches. Se faisant, elles assurent par exemple le transport de la nourriture de l’entrée de la fourmilière au couvain. Et cette «courroie de transmission vivante» évite que les fourragères, potentiellement porteuses de parasites, n’entrent en contact avec les bébés et les mettent en danger.

Les fourmis en bref Afficher plus Les fourmis ne sont pas égales devant la mort. Dans la plupart des espèces – dont la Camponotus fellah qui a fait l’objet de l’étude de l’UNIL – l’espérance de vie des ouvrières, les fourmis les plus nombreuses de la colonie, est d’environ deux ans. Une reine, elle, peut atteindre l’âge canonique de 15 ou 20 ans. «C’est extraordinaire pour des insectes. Et chez Lasius niger, la fourmi noire des jardins, on a vu des reines vivre jusqu’à 28 ans», avance le professeur Keller. Chaque individu a un rôle bien précis. Les ouvrières – nourricières et fourragères – bossent, la reine pond et assure l’avenir de la fourmilière alors que les mâles ne sont là que pour se reproduire et… mourir juste après. Ils ne dépassent en principe pas les deux semaines. Ils sont facilement reconnaissables aux ailes qu’ils portent et qui les portent durant l’entier de leur très courte existence. Dans cette société matriarcale, seule la reine, généralement plus grosse que les autres individus, est également ailée. «Mais après son vol nuptial, elle se pose et les arrache pour fonder sa colonie», précise encore le biologiste.

