Les Foxes reçus trois sur trois face à Lugano

Le premier panier de la rencontre, inscrit par Pully Lausanne, n’a peut-être pas été si anecdotique que cela, samedi soir à la salle Arnold-Reymond. D’emblée devant Lugano au tableau d’affichage, les Foxes n’ont jamais quitté cette position confortable. Les Vaudois ont bien maîtrisé le premier quart-temps. Seul le top scorer des visiteurs, Timothy Williams, a permis à son équipe de rester au contact. Obligés de forcer, tentant à tout va des lancers à trois points, et concédant de nombreuses fautes, les hommes du très énergique entraîneur tessinois Cabibbo comptaient déjà un retard de 10 points à la mi-match. Symbole de la rencontre réussie des joueurs de l’entraîneur Randoald Dessarzin: le dunk rageur d’Elston Jones juste avant la deuxième sirène.

Pully Lausanne a presque semblé serein jusqu’au bout, puisque, hormis lors des cinq dernières minutes, la formation locale n’a pratiquement jamais tremblé, comme le confirme le meneur de jeu Lucas Pythoud: «Généralement, on a de la peine à jouer un match plein 40 minutes. Aujourd’hui, on l’a presque fait.» L’ex-joueur des Lions de Genève est d’ailleurs l’un des autres motifs de satisfaction. «J’essaie d’amener de l’intensité. C’est ma première qualité. Si je suis efficace offensivement, tant mieux», rigole-t-il. Auteur de 13 points et joueur le plus utilisé par son coach dans cette partie, le jeune homme de 25 ans a en tout cas des raisons de sourire après la troisième victoire en autant de rencontres pour son équipe dans ce championnat.