leemage via AFP

Comment sentez-vous le pays en cette période?

Les Français ont peur. Ils sont vraiment partisans d’un tour de vis à l’égard du Covid. À la limite, le fantasme d’un nouveau confinement les rassurerait presque… Avez-vous vu les sondages après le confinement? 57% des Français en gardent un bon souvenir. La terreur du retour au confinement, je n’y crois pas. Les Français veulent plus de mesures pour empêcher la propagation du virus, et quelles que soient les mesures, ils y sont favorables à 70-75%. C’est considérable. L’idée des Français grands défenseurs des libertés, c’est une blague: ils ont peur et veulent que l’État sévisse!