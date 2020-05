Cinéma – Les frères Coen au scénario d’un remake de «Scarface» La troisième version de «Scarface» va être produite par Universal, avec les frères Coen au scénario et Luca Guadagnino à la réalisation.

Les frères Coen à Venise le 31 août 2018. AFP

Un remake du mythique film de gangsters «Scarface», qui se situera à Los Angeles, va voir le jour avec les frères Coen au scénario sous la houlette des studios Universal Pictures, a appris jeudi l’AFP de source proche du film.

Le long-métrage, troisième version cinématographique de ce drame sanglant se déroulant dans le monde de la pègre américaine, sera réalisé par Luca Guadagnino («Call Me By Your Name»).

Le premier «Scarface» avait été réalisé en 1932 par Howard Hawks, qui s’était inspiré d’un roman tiré de la vie d’Al Capone et avait situé l’action dans la mafia italienne de Chicago. En 1983, c’est Miami que Brian De Palma avait choisi pour son remake à succès, avec Al Pacino en Tony Montana, réfugié cubain impitoyable et violent se bâtissant un empire du crime fondé sur le trafic de cocaïne.

Repenser «l’histoire d’immigrés»

Le nouveau film programmé par Universal va repenser «l’histoire d’immigrés» qui est le moteur des deux précédents «Scarface», avec au scénario les frères Joel et Ethan Coen, qui travaillaient de longue date sur le projet.

Selon des médias spécialisés, le cinéaste italien Luca Guadagnino travaillerait parallèlement à une suite de «Call Me By Your Name» - qui lui avait valu d’être sélectionné pour les Oscars - ainsi qu’à une adaptation du roman «Sa Majesté des mouches».

Aucune précision n’a été donnée sur la date de sortie du prochain «Scarface» ou sur la distribution des rôles. Les productions sont actuellement totalement stoppées à Hollywood en raison des mesures de confinement contre le Covid-19.

( AFP/NXP )