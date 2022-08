Mobilité douce – Les frères ennemis du vélo en libre-service se marient PubliBike et Velospot, les principaux acteurs sur le sol vaudois, proposeront un seul abonnement sur leurs réseaux dès septembre 2023. Raphaël Ebinger

Les Biennois de Velospot ont développé une technologie de pointe pour la location de leurs vélos. Celle-ci sera utilisée sur l’ensemble des deux-roues de la nouvelle entité. Chantal Dervey/24heures

C’est l’histoire de deux belligérants qui, au lendemain de la guerre, se marient. PubliBike et Intermobility avec sa marque Velospot viennent de fusionner. Les frères ennemis du vélo en libre-service deviennent ainsi le leader du marché suisse avec 270’000 abonnés et plus de 1500 stations, réparties dans 18 réseaux à travers le pays. Sur le sol vaudois, la nouvelle entité est présente dans le district de Nyon, entre Morges et Lausanne, sur la Riviera et à Aigle.