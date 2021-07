Motocyclisme – Les frères Suchet dans le coup Lors des qualifications des 12 Heures d’Estoril (Portugal), les Vaudois et leur équipier français n’ont été battus que par les teams officiels. Jean-Claude Schertenleib

Les frères Suchet (ici Valentin) ont terminé cinquième des qualifications. Instagram Valentin Suchet

Au-delà de la belle histoire personnelle – deux frères qui se partagent le même guidon dans une course d’endurance estampillée championnat du monde -, les Vaudois Sébastien et Valentin Suchet écrivent également une jolie page sportive dans le cadre des 12 Heures d’Estoril, deuxième manche du mondial 2021. Les pilotes de la Kawasaki No 4 du Tati Team Beranger Racing ont en effet signé le cinquième chrono des qualifications sur le circuit portugais, devancés uniquement par les quatre teams officiels – Yamaha, BMW, Suzuki et Honda – du championnat.

En endurance, les positions sur la grille de départ s’obtiennent en calculant la moyenne des temps des trois pilotes de chaque équipage et à ce jeu, le «débutant» Valentin Suchet a signé un authentique exploit, en ne concédant que 3 dixièmes à son aîné Sébastien et une demi-seconde à Morgan Berchet, le Français de l’équipe.

Habitué aux honneurs dans la discipline – deux victoires d’affilée en Coupe F.I.M. superstock -, le Fribourgeois Robin Mulhauser est un peu plus loin (10e). Un quatrième Romand est de la partie: l’Yverdonnois David Chevalier, engagé sur une Yamaha superstock.

