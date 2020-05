Restaurants – Les Fribourgeois respectent les règles sanitaires Il y a une volonté de se conformer aux règles liées au Covid-19 dans les commerces et les restaurants du canton de Fribourg, salue la police cantonale.

Lors de cette ronde organisée par la police pour les médias, les agents se sont rendus dans divers établissements de la place pour discuter avec les tenanciers. ATS-KEYSTONE

La Police cantonale fribourgeoise tire un bilan positif de ses visites dans les restaurants et les commerces pour s’assurer de l’application des règles sanitaires en lien avec le Covid-19. S’y conformer constitue la carte de visite vis-à-vis de la clientèle.

«Respecter les règles est dans l’intérêt des restaurateurs et des commerçants», explique à Keystone-ATS le caporal Jean-Frédéric Heck, chef du poste de Broc de la Police cantonale fribourgeoise. Dans son travail de police de proximité de la Haute et Basse-Gruyère, lui et ses collègues relèvent que les rondes se passent bien depuis le 11 mai.

L’objectif est de passer dans tous les commerces ou, au moins, leur téléphoner. Les visites consistent à observer la disposition des tables, avec les distances requises, à voir si du produit désinfectant pour les mains se trouve à proximité et à constater la bonne tenue des lieux d’un point de vue sanitaire.

«L’accueil est très bon. Il y a une volonté de se conformer», précise Jean-Frédéric Heck, sachant que les visites s’effectuent évidemment sans annonce. Les agents peuvent du coup tomber sur le patron ou le gérant, ou sur une ou un serveur. «Le but n’est pas de faire de la répression, mais plutôt de prendre la température».

( ATS/KEYSTONE )