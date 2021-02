Covid et shopping – Les fringues invendues deviennent un calvaire pour les distributeurs La pandémie fait plonger les ventes dans les magasins de mode. Aux destructions succède le déstockage massif. Philippe Rodrik

Attirée par les soldes, la foule se presse dans la Bahnhofstrasse, au dernier jour d’ouverture des commerces dits «non essentiels» avant le semi-confinement, à Zurich, le 16 janvier 2021. KEYSTONE

En dépit de quelques répits, la constante est la même depuis des mois: les Suisses sont privés de shopping. La pandémie de Covid pénalise durement l’économie du pays et les divers facteurs anxiogènes qui en découlent dissuadent de nombreux consommateurs de dépenser leur argent, avant tout dans le prêt-à-porter.

Une hausse globale des achats sur le Net – de près de 30% l’an dernier par rapport à 2019 – ne saurait compenser les dégâts. Les Suisses avaient déjà diminué de plus de 15% leurs dépenses dans les vêtements, entre 2006 et 2018, selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Donc bien avant le coronavirus! Actuellement le statut, quelque peu ingrat, de «commerce non essentiel» aggrave encore davantage les épreuves et les tendances dominantes dans la branche.