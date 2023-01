Les Grecs en colère – «Les frises du Parthénon devraient être exposées ici!» Depuis quarante ans, la Grèce milite sans relâche pour le retour des frises du Parthénon à Athènes. Mais le Royaume-Uni exclut un retour des marbres du Parthénon. Elisa Perrigueur

Londres n’envisage pas de restituer à la Grèce les marbres du Parthénon, achetés par un diplomate anglais au début du XIX e siècle et exposés au British Museum. Londres, 9 janvier 2023. DAniel leal/afp

«Le retour de ces marbres de Londres est symbolique et cher aux Grecs!» insiste Dimitri Sarris. Ce guide touristique grec arpente toute l’année l’Acropole d’Athènes, où se dresse le Parthénon. «Ce temple est le monument le plus visité de notre pays, les frises devraient être exposées ici, à proximité de celui-ci, auquel elles appartiennent, soutient-il. En plus, le Musée de l’Acropole a tout pour les accueillir.»