De gauche à droite: Pierre-Loic Faury, président par intérim du Groupement transfrontalier européen, et Thomas Fischer, directeur général. LUCIEN FORTUNATI

Le Groupement transfrontalier européen (GTE) traverse de nouvelles turbulences. Après l’incendie des locaux du siège à Annemasse en 2017, la pandémie de coronavirus dès 2020 et la crise interne liée à un différend sur la gestion financière en 2022, l’organisation de défense des frontaliers domiciliés en France et travaillant en Suisse doit cette année se trouver un nouveau patron.

En effet, la semaine dernière, le GTE a annoncé, dans un communiqué, que Françoise Doucet, sa présidente récemment élue, a souhaité se retirer, celle-ci invoquant des raisons familiales et de santé. Nommée lors de l’assemblée générale du 31 mars, elle était la première femme à occuper la présidence de l’organisation, qui fête cette année le 60e anniversaire de sa création. C’est à la «Tribune de Genève» qu’elle avait accordé sa toute première interview.

Démission surprise

Hier mardi, réunis à Annemasse devant la presse, Pierre-Loic Faury, vice-président du GTE, qui la remplace depuis par intérim, et Thomas Fischer, le directeur général, ont confirmé que Françoise Doucet ne se retire pas seulement de la présidence, mais aussi de toutes les instances dirigeantes du groupement.

Tous deux n’ont pas caché la surprise que cette démission a provoqué au sein du GTE. «Nous n’avions pas envisagé ce scénario, même si les statuts de notre organisation, eux, le prévoient». En clair, en cas de défaillance du président, c’est le vice-président qui le remplace. En raison de son ancienneté et de sa connaissance de l’histoire du groupement, Pierre-Loic Faury «incarne la continuité», se félicite Thomas Fischer.

Le GTE doit désormais désigner son nouveau président. Quand la nomination pourrait-elle intervenir? «Le plus tôt serait le mieux», souhaitent Pierre-Loic Faury et Thomas Fischer.

Élection le plus tôt possible

Le Conseil d’orientation et de surveillance (COS) du GTE doit tenir sa première réunion le 22 juin. À l’ordre du jour, d’autres points devaient être abordés initialement, reconnaissent les deux hommes. Mais, actualité urgente oblige, c’est de la présidence qu’il va être surtout question. «Convoquer une nouvelle assemblée générale n’est pas nécessaire, le COS ayant la légitimité d’élire le nouveau président», précisent-ils.

Pour rappel, depuis la fin de l’année dernière, le GTE est composé de deux nouvelles instances: le directoire, qui est chargé de la direction opérationnelle, et le COS, qui contribue à l’orientation stratégique. C’est parmi les membres de la première instance que ceux de la seconde désignent le président.

Appel à candidatures

Un appel à candidatures va être lancé prochainement. Si des postulations devaient être reçues avant la réunion du COS le 22 juin, elles pourraient être étudiées et un nouveau président pourrait être élu le même jour, indiquent Pierre-Loic Faury et Thomas Fischer.

L’actuel président par intérim est-il candidat? «On verra…», sourit Pierre-Loic Faury, sibyllin. Et de simples adhérents représentant la base du GTE peuvent-ils prétendre au poste? «Oui», répond Thomas Fischer.

Investissement important

En quoi consiste le poste de président du GTE? «Il personnifie l’organisation et la représente juridiquement auprès des partenaires politiques et économiques», explique Pierre-Loic Faury. Il souligne que cela implique des responsabilités et un investissement importants, ce qui peut être lourd à gérer pour une personne déjà en activité professionnelle par ailleurs. Avant d’ajouter que le président occupe sa fonction à titre bénévole.

Et que faut-il pour être un bon président du GTE? «Une connaissance approfondie des problématiques transfrontalières, une qualité de communicant et une grande disponibilité, notamment, sont nécessaires», précise Pierre-Loic Faury.

«L’afflux de frontaliers ne s’arrêtera pas»

Quel que soit le futur président, les projets du GTE, eux, restent inchangés, indique Thomas Fischer: «Nous allons continuer, entre autres, à moderniser nos outils de communication et de gestion, améliorer nos services à destination des frontaliers et notre relation avec les adhérents ou encore réfléchir à notre implantation territoriale afin d’optimiser nos ressources de manière la plus efficiente», détaille-t-il.

Des enjeux importants pour le GTE, d’autant que «l’afflux de frontaliers ne s’arrêtera pas en Suisse, pour des raisons économiques et démographiques», estime le directeur général.

Le GTE a été fondé en 1963. Il est basé à Annemasse, en Haute-Savoie, aux portes de Genève. Il revendique aujourd’hui 25’000 adhérents dans la région franco-suisse.

