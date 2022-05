Économie de l’arc jurassien – Les frontaliers ont pris goût au télétravail pendant la pandémie Le taux maximal de travail à domicile autorisé pourrait augmenter pour les salariés de part et d’autre de la frontière. Un consensus se dessine autour de 40%, contre 25% avant le Covid. Frédéric Ravussin

Les représentants de la Franche-Comté et des cantons de Vaud, Berne, Jura et Neuchâtel ont présenté l’étude réalisée pour Arcjurassien.ch sur le télétravail transfrontalier pendant la pandémie. Elle montre que de nouvelles habitudes ont émergé. KEYSTONE-ATS

Et si le télétravail pour les salariés frontaliers de l’arc jurassien passait d’un taux maximal de 25% à 40%? C’est la piste que la France et la Suisse – plus précisément la région Franche-Comté et les cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura et Berne – vont explorer.

Les quatre cantons pourraient faire une demande formelle à la Confédération, alors qu’une demande de prorogation de la convention actuelle est en cours côté français. En mars 2020, les autorités suisses et françaises ont conclu un accord amiable facilitant la possibilité pour les travailleurs frontaliers d’exercer leur activité professionnelle depuis leur lieu de résidence en France. Et ce, sans incidences fiscales ou sociales. Ce régime dérogatoire prendra cependant fin le 30 juin.