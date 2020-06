Repas à domicile – Les fronts se durcissent pour Uber Eats Annoncé mercredi, le rachat de Grubhub par Just Eat Takeaway est un coup particulièrement dur pour le géant américain. Olivier Wurlod

Avec sa reprise de Grubhub, Just Eat Takeaway devient le plus gros livreur international d’offres de restauration devant Uber Eats.

À Wall Street, depuis le début de l’année circulait la rumeur d’un rapprochement entre Uber et Grubhub, son concurrent américain spécialisé dans la livraison de plats cuisinés à domicile. Mais la perspective de se muscler dans ce secteur s’est effondrée mercredi. Grubhub a en effet préféré céder au chèque de 7,3 milliards de dollars proposé par un autre acteur: Just Eat Takeaway, connu en Suisse sous le nom Eat.ch.

La douche est d’autant plus froide pour Uber (et sa filiale Uber Eats) que ce dernier espérait devenir le numéro un mondial grâce à Grubhub. L’option parfaite pour résister au récent rapprochement survenu entre la société britannique Just Eat et sa concurrente hollandaise Takeaway. À peine fusionnés, les Européens enlèvent donc le pain de la bouche de leur concurrent américain et s’octroient la place de leader du marché.

Cette concentration ultrarapide rappelle toutefois à quel point la branche est fragile. Sur ce point, les chiffres sont éloquents. Malgré une envolée de ses revenus de 151% au 4e trimestre 2019 pour atteindre 415 millions de dollars, Uber Eats reste largement déficitaire, avec 461 millions de pertes durant les trois derniers mois de 2019. Depuis sa création, Uber Eats n’est même jamais parvenu à empocher le moindre sou.

La tendance est la même pour le nouveau leader du marché dont la rentabilité reste un problème majeur. Or, au vu des 33 millions de dollars perdus par Grubhub au premier trimestre, il est peu probable qu’à court terme cette acquisition lui permette de sortir des chiffres rouges.

Bien au contraire, elle suppose une lutte toujours plus acharnée entre acteurs sous la forme de diverses promotions pour attirer les chalands. Depuis son arrivée il y a deux ans, Uber Eats met par exemple les bouchées doubles dans sa tentative de conquête du territoire helvétique. «Tous les frais liés aux promotions sont entièrement financés par nous, au même titre que ceux incluant la livraison gratuite afin de stimuler la demande auprès des restaurants», indique un porte-parole. Mais face à des acteurs locaux comme Smood ou le nouveau géant mondial Just Eat Takeaway, cette agressivité marketing semble plus nécessaire que jamais.