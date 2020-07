Défi démocratique – Les fugitifs de Hong Kong, casse-tête chinois pour Taïwan L’île sécessionniste a ouvert un Bureau d’accueil qui fait bondir Pékin. De quoi aggraver les tensions entre ces deux Chine antagonistes. Andrés Allemand Smaller

Des manifestants le 1 er juillet à Hong Kong contre la nouvelle loi sur la sécurité nationale. AFP

Combien de dissidents fuiront Hong Kong pour Taïwan? Et comment gérer la colère de Pékin? Déjà tendues, les relations viennent de se compliquer encore pour l’île sécessionniste depuis le 1er juillet. Avec l’entrée en vigueur en Chine continentale de la nouvelle loi de sécurité nationale, les contestataires sont désormais traqués par la police dans l’ancienne colonie britannique. Il ne reste plus grand-chose du statut spécial «Un pays, deux systèmes» qui leur garantissait encore certaines libertés depuis la rétrocession du territoire en 1997. Ces derniers mois, des centaines de jeunes activistes ont traversé le détroit pour s’exiler à Taïwan, cette «autre Chine» résolument démocratique. Or, cette vague d’immigration pourrait grossir, la présidente indépendantiste Tsai Ing-wen ayant promis de l’aide aux fugitifs. Un bureau officiel vient de s’ouvrir à Taïpei ce mois-ci. Avec sans doute l’espoir d’attirer aussi des investisseurs…