Politique environnementale - Les futures décharges vaudoises repartent à l’enquête publique

«C’est reparti comme en quatorze…» Dans la voix de Lucy Clavel, la lassitude n’est pas feinte. Membre de l’Association Non à la Vernette qui se bat contre le projet de décharge prévu à cheval sur les communes d’Oulens-sous-Échallens et de Daillens, elle dit toute sa déception d’apprendre que le dossier redémarre. Vendredi matin, le Canton a en effet communiqué qu’il ouvrait ce mois, et de manière distincte, les enquêtes publiques liées aux projets de décharges des Echatelards, à Grandson, et de la Vernette.

Ces procédures interviennent à la suite de la révision du Plan cantonal de gestion des déchets (PGD) en novembre dernier. Une mise à jour du document établi en 2016 rendue nécessaire par un certain nombre d’éléments, tels l’évolution démographique et le manque de capacité de stockage à court terme, la nécessité d’améliorer la coordination au niveau intercantonal, ainsi que le besoin de disposer de deux sites de stockage définitif, notamment pour les résidus après incinération des déchets urbains et les matériaux pollués.

Les deux projets ont été fortement critiqués par les populations locales lors de leur première mise à l’enquête: celui de Grandson avait soulevé 1304 oppositions en 2018, celui de Daillens/Oulens 834 en 2019. Ils ont été adaptés, à la baisse. «Difficile de nous prononcer dans le détail, puisque nous n’avons pas vu le nouveau dossier qui sera public le 18 septembre, reprend Lucy Clavel. Mais nous sommes très fâchés, notamment parce que l’État a décidé d’ouvrir ces deux décharges aux déchets des autres cantons, à hauteur de 40%.»

Le degré d’information est un peu plus élevé pour le projet grandsonnois, dont la mise en consultation débute le 11 septembre. Le futur exploitant, qui assure qu’il tient compte des remarques émises par la population, les communes et les organisations de protection de l’environnement, annonce une surface d’exploitation et des volumes stockés moins importants: de 56 à 52 hectares et de 5,8 à 4,6 millions de mètres cubes.

Pour cette deuxième mouture, le trajet des camions transportant les matériaux vers les Echatelards a été modifié, «réduisant le nombre de passages près des habitations de plus de la moitié». En outre, des mesures de compensation écologique sont au programme: création d’un nouveau ruisseau et d’une butte de limon pour accueillir les hirondelles de rivage.

«La baisse de volume ne se répercute que très peu sur les types de déchets qui sont problématiques.» Stéphane Schwartz, vice-président de l’Association de protection de l’Arnon et sa région

«Certes, il y a une réduction de volume d’environ 20%, mais elle est minime quand on sait que le premier projet était largement supérieur aux besoins cantonaux. Et d’autre part, elle ne se répercute que très peu sur les types de déchets qui sont problématiques: seuls 9% de la baisse concerne les déchets D et 4% les déchets E», affirme Stéphane Schwartz, vice-président de l’Association de protection de l’Arnon et de sa région.

À n’en pas douter, les séances d’information publiques prévues en présence des conseillères d’État Béatrice Métraux et Christelle Luisier seront «chaudes». Sur inscription uniquement, elles auront lieu le 21 septembre à 19 h 30 à la salle des Quais de Grandson pour le projet des Echatelards et le 27 septembre à 19 h 30 à la grande salle d’Oulens-sous-Échallens pour celui de la Vernette.

