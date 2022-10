Haute horlogerie – Les futurs ambassadeurs soumis au diktat des data Taux d’engagement, nombre d’impressions ou ROI, des chiffres indispensables pour une marque au moment de signer avec un ambassadeur. Mais certains critères, comme l’évaluation du risque, échappent aux metrix. Andrea Machalova

Le chanteur et acteur chinois Xiao Zhan est l’ambassadeur de la marque Zenith. ZENITH, LAZUNOVA/GETTY IMAGES

Lorsque l’horloger suisse Zenith a signé avec le chanteur et acteur chinois Xiao Zhan, l’annonce du partenariat avait généré 342 millions de vues sur Weibo, l’un des plus grands réseaux sociaux chinois. Un record chez LVMH, se félicite Julien Tornare, CEO de la marque. Soit un reach – nombre de personnes touchées – 5000 fois plus important que celui généré en moyenne par une bonne vidéo. Si le but de la stratégie était d’asseoir la notoriété de la marque en Chine, l’enjeu sous-jacent consistait à convertir ce nouveau public en clients.