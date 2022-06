Concours œnologique – Les futurs pros du vin s’affrontent à l’EHL Le concours Millésime est organisé depuis dix ans à l’École Hôtelière de Lausanne. Cécile Collet

Les gagnants de la 10 e édition du concours international d’œnologie Millésime viennent de Cornell Université à New York. Chantal Dervey

Début juin, les meilleurs dégustateurs de huit universités de France, États-Unis, Grande-Bretagne et de Suisse étaient réunis à l’École Hôtelière de Lausanne, dans le cadre du 10e concours œnologique Millésime. Une dégustation à l’aveugle de 20 champagnes et vins a placé les étudiants de Cornell University (New York) en haut du podium. L’Institut polytechnique de Paris (ENSTA) s’est placé 2e, l’EHL 3e.