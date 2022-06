Promotion en 2e ligue inter – Les «galactiques» de Thierrens ont réglé l’affaire sur le terrain Le protêt de Stade Lausanne qui a animé le football vaudois ces derniers jours a surtout démultiplié la motivation des Joratois. 8-2 sur les deux matches: les voilà de retour en 2e ligue inter. Florian Vaney

Le FC Thierrens aurait bien voulu qu’on parle d’autre chose cette semaine. Au choix, de son 50e anniversaire, de sa jolie victoire 3-0 à Samaranch le week-end dernier au match aller, de la belle histoire de Baloo (on y reviendra). Mais, c’est vrai, il y en a surtout eu pour les hors terrain. Soit cette bévue de l’Association cantonale vaudoise de football qui a fait naître une bataille en coulisses sur fond de mauvaise foi. Un double match aurait pu voir le jour au retour, samedi soir à Thierrens. Avec un Stade Lausanne Ouchy II qui se bat pour la victoire, quel que soit le score, pendant que les Joratois estiment défendre un avantage de trois longueurs. Tout ça aurait pu se finir dans les bureaux, au tribunal ou l’on ne sait où: le FCT s’est arrangé avec lui-même pour l’éviter.

Le geste tenté par les Lausannois pour renverser la vapeur était sympa, quoique futile au regard du dénouement. Les jeunes Stadistes se sont présentés au Grand Marais dans le maillot de l’équipe première. Mais pas n’importe lequel: celui avec lequel elle avait battu Sion en Coupe de Suisse au mois de septembre, sur le score de… 4-0. Exactement ce dont avait besoin le SLO si l’on met de côté le protêt sous lequel devait se disputer cette rencontre. La scène a d’ailleurs livré quelques clins d’œil farceurs, comme voir la tunique du buteur de Challenge League Brighton Labeau sur les épaules d’un… défenseur central.

Quoi qu’il en soit, le choc psychologique n’a pas fonctionné. Thierrens a livré quelques matches étonnamment très moyens ce printemps, mais cette confrontation aller-retour, les hommes de Pierre Cheminade l’ont gérée à merveille. 3-0 à la mi-temps, 5-2 au coup de sifflet final, et la claque enrobée de quelques piques à l’intention de l’adversaire concernant les événements de ces derniers jours. Les Thierranais étaient intouchables. À un tel point que leur promotion se voulait tellement attendue qu’elle n’a finalement suscité qu’une émotion très contenue autour du terrain.

De la tête aux pieds

Le plus beau symbole de cette finale restera donc la propriété de Loïc Gurtner, dit Baloo (on y revient). L’homme qui a tout décanté à la 89e du match aller, alors que le score était encore de 0-0, une poignée de minutes après son entrée en jeu. Lui incarne une autre génération, celle qui avait connu la même joie d’une promotion en 2e ligue inter en 2011. «C’était l’époque où on gagnait avec la tête. Aujourd’hui, on gagne avec les pieds», a joliment résumé le défenseur. Une façon de dire, sans aucune volonté de polémique, que les temps ont changé à Thierrens. Les «guerriers» de la dernière décennie ont été remplacés par les «galactiques» d’aujourd’hui. Avec des valeurs et des préoccupations différentes, mais un succès similaire.

À l’image du chemin suivi par la plupart de ses équipiers de l’époque, Loïc Gurtner a donné son dernier service à son club de toujours samedi. «J’aurais aimé qu’on sauve la deux en 3e ligue. Vraiment. J’aurais pu partir la conscience complètement tranquille.» Il y a un temps pour tout. Celui de l’équipe fanion est au bonheur et à un niveau de jeu encore jamais atteint avant ça au club.

