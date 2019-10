Les garderies ne factureront pas équitable avant 2025

Les parents devront prendre leur mal en patience. La mise en place d’un revenu déterminant unifié (RDU) dans le milieu de l’accueil de jour est de nouveau reportée. Évoqué depuis plus de dix ans et espéré pour le 1er août 2020, il ne sera pas effectif avant le 1er août 2025, a annoncé le Conseil d’État. Pour rappel, ce RDU doit permettre de calculer les ressources des parents selon les mêmes critères dans tout le canton. Actuellement, pour 29 réseaux, il existe une dizaine de manières de faire. Chaque réseau est ensuite libre de facturer comme il le souhaite sur la base de ce revenu.

«Le RDU permettra de calculer les gains des parents de manière uniforme, cela gommera déjà une partie des différences», souligne Sylvie Lacoste, secrétaire générale de la Fondation pour l’accueil de jour des enfants (FAJE). Précisons qu’il n’est pas question de définir un tarif cantonal unique, puisque les réseaux resteront autonomes quant à leur politique tarifaire vis-à-vis de ce RDU.

Repoussée une première fois de 2018 à 2020, la mesure «pose de multiples problèmes, notamment dans le contexte de la mise en œuvre des prestations parascolaires obligatoires, et des solutions sont à l’étude pour les résoudre», justifie le Conseil d’État. «Après l’introduction de la journée continue de l’écolier, avec l’entrée en vigueur des modifications de la loi sur l’accueil de jour des enfants en 2018, nous sommes toujours dans la période transitoire de trois ans qui doit permettre le déploiement de l’offre parascolaire, développe Valérie Berset, cheffe de l’Office de l’accueil de jour des enfants à l’État de Vaud. Les Communes mettent forcément une priorité sur le développement de cette offre. Or la mise en place d’un RDU va aussi contraindre les réseaux à ajuster leurs grilles tarifaires sur la base de nombreuses simulations. Il s’agit de deux bouleversements qui peuvent induire de l’instabilité, c’est pourquoi le Canton a choisi de procéder en deux temps.»

Des discussions ont eu déjà eu lieu par le passé sans qu’un accord ne soit trouvé sur les critères à prendre en compte. «De ce fait, nous ne partirons pas de zéro, précise Sylvie Lacoste. Ça va probablement redémarrer rapidement sous l’impulsion du Canton, mais nous n’avons pas encore la date ou la composition du groupe de travail.» L’idée reste de proposer un revenu déterminant spécifique plutôt que d’utiliser celui en vigueur pour les prestations sociales. «Les spécificités de la politique d’accueil de jour des enfants justifient une réflexion sur un outil adapté, avec ses propres modalités», confirme Valérie Berset.

Reste à mettre d’accord 29 réseaux sur les critères à retenir. Une utopie? «Ce n’est pas évident, mais ce n’est pas utopique non plus. Face à la diversité actuelle, c’est dans l’intérêt des parents comme des structures d’harmoniser, observe Sylvie Lacoste. C’est d’autant plus nécessaire que l’évolution sociologique des ménages fait augmenter les situations complexes, par exemple en matière de garde partagée quand les parents ne dépendent pas du même réseau.»