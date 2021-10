Entourage du pape – Les gardes suisses ont le choix entre le vaccin ou la porte Le vaccin anti-Covid devient obligatoire pour les gardes suisses. Trois réfractaires ont décidé d’abandonner le service du pape. Dominique Dunglas , Julien Wicky

Au garde-à-vous, un garde suisse salue le souverain pontife. (AP Photo/Alessandra Tarantino) Alessandra Tarantino/AP/Keystone

Ils avaient juré de servir le souverain pontife et d’offrir leur vie, si cela était nécessaire, pour accomplir leur mission. Mais pas au prix de se faire vacciner contre le Covid-19. Trois gardes suisses ont préféré démissionner pour échapper à l’obligation de se soumettre au vaccin. Contacté, le lieutenant Urs Breitenmoser, porte-parole de la garde suisse, a confirmé nos informations et parlé de départs sur base «volontaire». Il a précisé que trois autres recrues, jusque-là non vaccinées, ont décidé de s’y soumettre. Elles sont temporairement suspendues de leurs fonctions jusqu’à la fin du cycle de vaccination. «Une mesure en adéquation avec celles adoptées par d’autres corps d’armée dans le monde», a précisé Urs Breitenmoser.